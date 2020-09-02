Акция АО БАЗ «В школу – вместе!» 800 сотрудников арматурного завода, собрано 44 000 рублей.

Благотворительный фонд «ОМК-Участие» (г. Москва) и Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», Республика Башкортостан, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) провели ежегодную благотворительную акцию «В школу – вместе!», в результате которой помогли собрать в школу 13 первоклассников. В этом году акция проходила с 24 июля по 20 августа, в ней приняли участие около 800 сотрудников завода, общими усилиями которых было собрано 44 000 рублей. Средства направлены на приобретение школьной формы, портфелей, учебников и канцелярских товаров для 13 первоклассников из многодетных семей Благовещенска. Сайт АО ОМК, 28 августа

