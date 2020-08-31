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Входной контроль и ремонт трубопроводной арматуры: новая технология изменения класса герметичности затвора

31 августа, 2020 12

В НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» разработана и успешно используется современная технология достижения необходимых классов герметичности затвора трубопроводной арматуры с применением высокотехнологичного оборудования, выпускаемого на предприятии, способного обеспечить получение заданных нормированных значений параметров уплотнительных поверхностей.

На собственном ремонтном участке выполняются работы по ремонту трубопроводной арматуры с обеспечением высшего класса герметичности, а также: входной контроль на основе проведения пневмогидравлических испытаний, доработка затвора до нормативного и сверхнормативного ресурса, мелкий, средний и капитальный ремонт и модернизация арматуры.

Сайт НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС, 28 августа


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