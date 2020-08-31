Входной контроль и ремонт трубопроводной арматуры: новая технология изменения класса герметичности затвора

В НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» разработана и успешно используется современная технология достижения необходимых классов герметичности затвора трубопроводной арматуры с применением высокотехнологичного оборудования, выпускаемого на предприятии, способного обеспечить получение заданных нормированных значений параметров уплотнительных поверхностей.
На собственном ремонтном участке выполняются работы по ремонту трубопроводной арматуры с обеспечением высшего класса герметичности, а также: входной контроль на основе проведения пневмогидравлических испытаний, доработка затвора до нормативного и сверхнормативного ресурса, мелкий, средний и капитальный ремонт и модернизация арматуры.
Сайт НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС, 28 августа