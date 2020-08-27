Курганский Завод РТМТ. Ген директор Александр Шушарин: рынок арматуры стал другим

За последние двадцать-тридцать лет арматуростроение сильно изменилось. Технологии, культура производства, требования к кадрам и самим изделиям — рынок диктует новые условия, и ориентироваться в них нужно быстро. Именно поэтому производители трубопроводной арматуры объединились в кластер «Новые технологии арматуростроения».

Я пришел в отрасль в 1993 году (начинал карьеру на «Икаре»), когда она как раз начала меняться. Министерство всегда давало большие, трудновыполнимые, постоянно растущие планы, поэтому в то время была задача — снизить спускаемый сверху план. Что уж говорить о прямых договорах. Однажды, прибирая старые документы в шкафах договорного отдела, нашли штамп, который ставили на запросах заказчиков, приблизительно такого содержания: «В текущем году лимиты исчерпаны, обращайтесь в следующем году». Сегодня всё иначе. Конкуренция огромная, и чтобы оставаться на плаву, нужно брать всё, что можешь получить на рынке

Требования к арматуре стали выше. Если раньше их диктовал производитель, то сегодня — покупатель. ГОСТ здесь не главное. Если по ГОСТу задвижку нужно испытывать на герметичность три минуты, а для заказчика — полчаса, завод сделает так, как хочет покупатель. У каждой крупной компании свои стандарты, вплоть до цвета арматуры и качества краски. Это осложняет работу, но и дисциплинирует,

Кто не готов выполнять требования заказчика, тому придется уйти. Также, как и тому, кто не готов работать над издержками и повышением производительности труда. В сегодняшних условиях это единственный выход: за последнее десятилетие в цене выросло всё — металл, материалы, электроэнергия и коммуналка, а цена арматуры осталась практически прежней. Для этого нужно серьезно вкладываться в технологии, оборудование, и, конечно, кадры. Всё работает в комплексе. Технолог должен сделать так, чтобы детали изготавливались по самой оптимальной технологии. Руководитель цеха — чтобы был минимум переналадок, и на это не тратилось время. А механики и служба сервиса — чтобы станки не простаивали в ремонтах.

Современный завод — это одновременно производственная, научная и высокотехнологичная площадка. Тем более завод, который производит сложную, наукоемкую продукцию. Чем сложнее продукция, тем меньше конкуренции. К слову, РТМТ сегодня производит арматуру, способную выдержать давление в 700 атмосфер. Производственное оборудование стоит порой даже не десятки, а сотни миллионов рублей. Но чтобы быть хорошим специалистом, мало быть профессионалом только в своей области. Серьезные задачи требуют серьезных знаний.

Сайт ООО РТМТ, 26 августа (в сокращении)