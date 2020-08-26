Машиностроительная Ассоциация Германии VDMA. Прогноз на 2020 год: стагнация мирового промышленного арматуростроения усилится. 

В первом полугодии 2020 года немецкие производители промышленной арматуры экспортировали за рубеж общее кол-во товаров на сумму 2,0 млрд евро. Это соответствует снижению на 8,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортный бизнес с большинством торговых партнеров серьезно пострадал из-за многочисленных блокировок после пандемии.

Если говорить о Китае, как о наиболее важном торговом партнере, то бизнес с ним вновь поднялся после резкого спада в начале года и в данный момент его рост составляет плюс 1,3%. Всего в КНР было поставлено арматуры на 264,1 миллиона евро. Также было экспортировано товаров на сумму 75,0 млн евро в Швейцарию (7-е место по экспорту), что на 8,2% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом поставки во вторую по значимости страну-покупателя – США, упали на 16,9% (до 179,6 млн евро). Также во Францию было отгружено значительно меньше клапанов, чем в предыдущем году (минус 10,7%). Тем не менее страна сохранила свое третье место среди наиболее важных рынков сбыта с объемом продаж 110,6 млн евро.

Недавнее некоторое ослабление ситуации с заказами предполагает, что экономический спад также с некоторой задержкой даст себя знать и в секторе промышленной арматуры. Такие важные отрасли, как нефтегазовая и химическая, а также судостроение, также постепенно начинают ощущать на себе последствия экономического спада. Крупные инвестиционные проекты откладываются или отменяются. «Поэтому во второй половине года мы ожидаем более сильное снижение. На этом фоне в 2020 году мы ожидаем только стагнации», – прогнозирует Вольфганг Бурхард.

График экспорта прилагается (файл PDF). VDMA представляет более 3300 компаний среднего машиностроения и промышленного производства. С 1,3 млн сотрудников в Германии и оборотом 230 млрд евро (2019 г.) этот сектор является крупнейшим промышленным работодателем и одной из ведущих отраслей промышленности Германии в целом.

Подготовлено Inga Kelkenberg, VDMA-Valves

60528 Frankfurt am Main, Germany

Прислано в редакцию ТПА 25 августа