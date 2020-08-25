Минпромторг реформирует департамент, курирующий производителей оборудования для ТЭК - в структуре департамента появились новые отделы ПО НЕФТЕГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ИНЖИНИРИНГУ

Новые отделы: отдел развития систем накопления энергии и оборудования для возобновляемой энергетики, отдел развития инжиниринга, отдел развития современных высокотехнологичных средств производства. Начальник отдела нефтегазового оборудования Алексей Дубинин назначен заместителем директора департамента. Анализ структуры показывает, что в департаменте много вакансий, идет процесс подбора кадров, новый директор департамента Евгений Муратов, который ранее вел только нефтегазовую тематику, формирует свою команду.
Руководство Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МУРАТОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
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Источник: Сайт Минпромторга РФ, 24 августа