ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. Анонс сентябрьского номера журнала ТПА №5

Диагностирование различных технических устройств выходит на ведущее место в вопросах обеспечения безопасности и безаварийности. Для трубопроводной арматуры диагностирование в нашей стране делает первые шаги. Стандарт, который мы представляем читателям журнала «ТПА» - один из первых в этой области. Он определяет цели и задачи диагностирования, требования к алгоритму диагностирования арматуры для разных диагностических моделей.

Стандарт формулирует требования к техническим средствам диагностирования, а также требования к контролепригодности арматуры и к специалистам, проводящим диагностирование арматуры. Специалисты по диагностированию должны обеспечивать техническую возможность её проведения на всех этапах жизненного цикла арматуры, а реализацию процесса диагностирования должны выполнять те специалисты, которые непосредственно выполняют конкретную процедуру работы с арматурой: ОТК изготовителя — при сдаче готовой продукции, персонал технологической установки — в процессе её эксплуатации, ремонтники — в процессе ремонта, эксперты по промышленной безопасности — при продлении назначенных показателей и т.д.

Диагностирование, постоянно осуществляемое в условиях эксплуатации, является основой для своевременного обнаружения критических предельных состояний и предотвращения критических отказов трубопроводной арматуры в процессе её эксплуатации, а также используется при проведении работ по определению остаточного ресурса, продлению срока службы (ресурса), установлению (продлению) назначенных срока службы (ресурса) по истечении ранее назначенных показателей и показателей надежности. На основе настоящего стандарта предполагается разработка других стандартов, устанавливающих конкретные методики диагностирования отдельных видов и типов арматуры с различными типами приводных устройств.

Арматура трубопроводная. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИАГНОСТИРОВАНИЮ.

ПРОЕКТ СТАНДАРТА .

Издатель СМИ ТПА, 23 августа