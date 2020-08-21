Новая волна переносов выставок на 2021 год! Выставка Weldex Сварка перенесена с октября 2020 года на следующий год - c 12 по 15 октября 2021 года в КВЦ Сокольники.

Как и многие предприятия в нашей стране и в мире, КВЦ Сокольники задействован в борьбе с пандемией COVID-19. В павильонах, где в октябре должна была проходить наша выставка, развёрнут временный госпиталь, и по состоянию на сегодня неизвестно о сроках демонтажа госпиталя и проведения дезинфекционных мероприятий. В связи с этим, после консультаций с участниками выставки Weldex, отраслевыми ассоциациями и партнёрами, нами было принято решение о переносе выставки на 2021 год. Следующая выставка Weldex пройдет с 12 по 15 октября 2021 года. В этом году Weldex как главная многолетняя экспертная площадка сварочной отрасли остаётся на связи со сварочным сообществом и продолжает работать в онлайн-режиме. Weldex Online стартует в традиционные даты выставки, 13 октября 2020, и продлится 2 недели. Weldex Online пройдёт в формате технических конференций и совещаний в прямом эфире, презентаций сварочных материалов и оборудования, интерактивных мастер-классов, образовательных модулей и онлайн-демонстраций новейших разработок. Мы благодарим всех участников и партнёров за понимание и поддержку и с нетерпением ждём встречи с вами на наших онлайн-мероприятиях и на выставке Weldex 2021 c 12 по 15 октября 2021 года в КВЦ Сокольники.

Источник : Neftegaz.RU, 20 августа