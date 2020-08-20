Социальные сети давно занимают важное место в жизни современного человека. Набирая все большую популярность в качестве информационных платформ, они одновременно используются как пространство для общения специалистов разных отраслей промышленности и сфер деятельности.Facebook,Instagram,YouTube,VK. Кроме того, многие наши официальные дилеры также представлены на этих информационных платформах, где они рассказывают о себе, о важных и знаменательных событиях, делятся своими новостям и общаются с потребителям.

Список официальных дилеров ТЕРМОБРЕСТ, которые имеют представительства в различных социальных сетях:

ООО "Авитон", г. Санкт-Петербург

ООО "ГК "Армагаз", г. Санкт-Петербург

ООО "ХК "Газовик", г. Саратов

ООО "ЕрмакГаз", г. Ижевск, г. Пермь

ООО "ИТ-Автоматика", г. Ростов-на-Дону

ООО "Компания Энергокрымтепло", г. Симферополь

ООО "НПФ "РАСКО", г. Москва

ООО "РЕГУЛ-ГАЗ", г. Москва

ООО "ФАРТА ПРОМГАЗ", г. Новосибирск