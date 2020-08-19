В рамках профилактики и борьбы с распространением COVID-19 сотрудники Угрешского завода трубопроводной арматуры проходят системное тестирование.

Метод ПЦР, который используют в ООО «УЗТПА» - это наиболее распространенный тест, который проводят во всем мире для выявления заболевших. Он позволяет обнаружить вирусную РНК в клетках человека. Также он удобен в применении – достаточно забрать мазок из носа или горла. Кроме системного тестирования, руководство Угрешского завода трубопроводной арматуры приняло ряд дополнительных мер:

· Температура тела сотрудников предприятия фиксируется дважды в день

· Все сотрудники на территории завода находятся в защитных масках

· На территории установлены диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью

· Места скопления людей проходят обработку ультрафиолетовыми лампами и дезинфицирующими средствами

· Режим отдыха, труда и приема пищи спланирован так, чтобы соблюдалась необходимая социальная дистанция

· Представители сторонних организаций могут находиться на территории ООО «УЗТПА» только по предварительной заявке и с соблюдением необходимых норм безопасности.

Сайт УЗТПА, 6 августа