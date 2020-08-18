ИСТОРИЯ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ В РОССИИ. МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ И УРОКИ НА БУДУЩЕЕ (Из книги «Контуры будущего арматуростроения»).

Среди специалистов, стремящихся понять историю арматуростроения в России, сложилось немало мифов о том, кто является его основателем. Сейчас, завершая работу над историческим исследованием жизни завода Лангензипен, мы предлагаем вскрыть некоторые из них и ответить на насущные вопросы на основе вскрывшихся и ранее незамеченных фактов.

Мифы и реальность. Рудольф Грош и Братья Лангензипены

Наше исследование истории и развития завода Лангензипен в контексте общего развития промышленности Российской империи показывает, что завод возник вовремя, на волне отмены крепостного права, реформ, создавших условия для промышленной революции в России, массового подъема промышленности и потребляющих отраслей.

Можно сказать, что истинным основателем арматурного завода, а вместе с ним и российского арматуростроения был Рудольф Грош. На его долю пришлась самая тяжелая работа по созданию производства, отработке качества продукции, организации кооперационных связей, набору компетенций и пр. Он после 20 лет развития завода успешно продал его капиталистам второй волны, пришедшим с большими капиталами, ноу-хау массового производства, умением работать на крупных рынках в огромных масштабах. Это были братья Лангензипены и их партнеры. Они сумели поставить дело на рельсы крупной машинной индустрии с массовым производством и высоким уровнем механизации.

Таким образом, роли Рудольфа Гроша и братьев Лангензипенов явно укладываются в общую схему, которую можно наблюдать и в наше время. Стартапер и девелопер бизнеса – Рудольф Грош – успешно довел свой бизнес-проект до значимого уровня, когда его заметил специалист по организации массового производства Рудольф Лангензипен. Он-то и довел завод до максимально возможного в тех условиях уровня капитализации и массового производства, используя большинство соответствующих большому бизнесу инструментов – от высокой механизации и разделения труда, управления акционерными финансами и до максимального покрытия доступного рынка.

Новый октябрьский выпуск ТПА №5, МЦ ТПА, 18 августа