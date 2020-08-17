За 12 месяцев, прошедших с августа 2019 года, в России закрылось свыше миллиона предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). В конечном итоге каждый пятый бизнес прекратил существование.

Новых пришедших МСП на их место пока недостаточно, чтобы вернуться к докризисным показателям. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По подсчетам аналитиков, за год в стране закрылись 1 095 423 предприятия микро-, малого и среднего бизнеса. Взамен открылось 848 500 новых предприятий. В итоге общее количество работающего в России бизнеса сократилось на 4,2%, до 5,6 млн юрлиц. Эксперты отметили, что перевес мог быть и больше, но свой позитивный вклад внесли государственные антикризисные меры поддержки занятости. В частности, за год на 129 000 человек увеличилось количество занятых в сфере МСП. Тем не менее, полностью компенсировать падение доходов малых предприятий из-за пандемии коронавируса и карантинных мер меры господдержки не смогли. За время действия режима выходных дней с конца марта по середину мая 2020 года деятельность большинства организаций была приостановлена, но работодателей обязали сохранить зарплату сотрудникам. Позже государство частично компенсировало зарплатные расходы, предоставив субсидии в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника, а также право взять беспроцентный зарплатный кредит до осени 2020 года.

Общий объем господдержки российской экономики в связи с кризисом составил около 3 трлн рублей. Тем не менее, весной прибыль российского бизнеса снизилась на 67%.

Источник: https://news.mail.ru/economics/42986339, 16 августа