СРОЧНО!!! 13 августа в 12 часов на канале ТЭК-ТВ состоится прямой эфир на тему "Тренды нефтегазовой отрасли в направлении добычи и переработки".

Тему раскроет директор группы стратегии KPMG Малков Максим Игоревич. Куратор нефтегазовй тематики в KPMG о путях преодоления вызовов в нефтегазовой отрасли. KPMG — одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих профессиональные услуги, и одна из аудиторских компаний Большой четвёрки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC. Международная штаб-квартира расположена в Амстелвене (Нидерланды). Численность сотрудников KPMG составляет более 200 тысяч человек. Вопросы можно задавать заранее по mail info@n-g-k.ru, в группе facebook ТЭК-ТВ или непосредственн во время прямого эфира в чате. Для участия в эфире в 12 часов необходимо пройти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=2Y9cxCuVdXY&feature=youtu.be

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