Группа «Vexve Armatury Group» приобрела немецкого поставщика арматуры «ZMK Technologies GmbH» и становится международной корпорацией - первой в финском машиностроении

«Vexve Armatury Group» приобрела 95,5% акций общества «ZMK Technologies GmbH», передового мирового разработчика конструкций и поставщика критически важнейших клапанов для нефтехимической промышленности. Группа «Vexve Armatury» является передовым европейским поставщиков клапанов, работающих в сложных условиях, имеет заводы в Финляндии, Чешской Республике и России, и указанная аквизиция еще более усилит ее позицию в нефтехимической отрасли. «Vexve Armatury Group» находится в собственности общества «DevCo Partners», которое активно ориентируется на долговременное развитие передовых мировых фирм на избранных специализированных рынках. «Vexve Armatury Group Oy» ("Vexve Armatury”) приобрела 95,5% акций «ZMK Technologies GmbH» ("ZMK”) у «Advanced Holdings Ltd» - сингапурской котируемой компании, специализирующейся на инжиниринговых услугах и экологически чистых технологиях, а также у учредителей компании. Компания ZMK является ведущим немецким разработчиком и поставщиком высокоспециализированной арматуры для нефтехимической промышленности, которая сосредоточена на производстве этилена.

Данная транзакция усиливает предпринимательскую деятельность общества «Vexve Armatury» в области нефтехимии и дополняет портфолио высококачественных клапанов и услуг группы арматуры, работающей в сложных условиях. После аквизиции оборот «Vexve Armatury» превышает 130 миллионов Евро. Аквизиции не оказывают влияния на заводы и существующие производства группы. Точно также и в немецком Дюрене/Нидерцир будет продолжать работ центр «ZMK» и другие производства.

«Для нас является честью возможность объединить силы с обществом «ZMK» и его опытной командой, которая создала передовое общество, поставляющее самые сложнейшие решения в области клапанов для нефтехимической промышленности. Общества «Vexve Armatury» и «ZMK§ известны исключительным качеством своей продукции и решимостью предоставлять своим заказчикам самые лучшие в отрасли услуги. Мы в восторге от того, какие возможности представляются в этой новой комбинации», говорит Юсси Ванганен, генеральный директор общества «Vexve Armatury Group». «Производственные мощности «Vexve Armatury Group» весьма конкурентоспособны и будут отлично дополняться предложением «ZMK». Это уникальное сочетание будет способствовать дальнейшему росту ZMK и поможет компании предоставлять ключевым клиентам лучшие услуги в отрасли, доступно с новыми продуктами из портфолио VexveArmatury, говорит Рюдигер Клеин, генеральный директор и совладелец «ZMK», который будет продолжать работать на этой должности далее.

Сайт VEXVE, июль 2020