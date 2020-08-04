28 декабря отмечаем День арматуростроителя. Депутаты Курганской областной Думы утвердили закон об установлении знаменательной даты – Дня арматуростроителя в Курганской области

Новый праздник будет ежегодно отмечаться 28 декабря – именно с этого дня изготовления первой задвижки начался отсчет истории арматуростроения Курганской области. 28 декабря 1954 года на Курганском арматурном заводе (ОАО «ИКАР») прошел митинг, посвященный началу серийного производства арматуры в Курганской области. Сегодня на территории области работают более 20 заводов и инжиниринговых компаний. Курганская область является ведущим регионом-производителем сложнейшей арматуры для всех отраслей промышленности. Продукцию наших заводов высоко ценят и покупают не только в России, но и за рубежом. В 2014 году по решению директоров и собственников предприятий-производителей трубопроводной арматуры был создан Курганский территориально-отраслевой кластер, в который входят в том числе такие предприятия, как АО «АК «КОРВЕТ», ЗАО «Курганспецарматура», ООО НПФ «МКТ-АСДМ», ООО «РТМТ», ООО «Темпер», ООО «Предприятие «Сенсор», ООО «Курганский арматурный завод» и многие другие. Всего в области функционирует 46 компаний и организаций, на которых работает около 6,5 тысяч человек. Доля товаров и услуг кластера на российском рынке составляет 9,1 процент.

По словам знатного курганского армтуростроителя и изобретателя Анатолия Леонтьевича Шанаурина эта знаменательная дата важна для всех участников рынка арматуры и отмечать ее надо всей Россией. Он обратился ко всем арматурным предприятиям поддержать начинание курганцев и отметить день арматуростроителя как единую знаменательную дату для всей отрасли. Журнал ТПА готов поддержать эту инициативу и уже в следующем номере посвятит ряд материалов этой знаменательной дате.

Пресс-релиз подготовлен по материалам

Фонда «Агентство технологического развития Курганской области»,

Курган, июль 2020 года