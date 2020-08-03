Новая разработка Завода газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ»: БЛОКИ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ В УГЛОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

При проектировании и разработке мер по реконструкции теплоэнергетических объектов возникает ситуация, когда требуется обеспечить замену устаревшего оборудования (газовой рампы) на новое в условиях существующих подводов газопроводов, расположения котельных агрегатов, газосжигающих установок и т.д. Зачастую возникает ситуация, когда необходимо разместить газовую рампу в условиях ограниченного пространства или на взамен устаревшего оборудования без необходимости изготовления дополнительных участков трубопровода. Для решения этой задачи специалисты Завода газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» разработали и запустили в серийное производство БЛОКИ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ В УГЛОВОМ ИСПОЛНЕНИИ. Угловые блоки марки ТЕРМОБРЕСТ – это единая рампа, состоящая из последовательно собранных отдельных изделий (фильтры, электромагнитные клапаны и др. устройства) в угловом исполнении корпуса.

Такие блоки клапанов используются для установки на объектах с ограниченным пространством, где установка линейных блоков клапанов затруднена по строительной длине. Комбинация угловых и линейных клапанов позволяет сформировать газовую рампу практически для любого газогорелочного устройства. Производимые заводом «ТЕРМОБРЕСТ» газовые блоки клапанов в угловом исполнении адаптированы к любой автоматизированной системе управления и применяются для оснащения схем газоснабжения паровых и водогрейных котлов различных типов (в том числе котлов большой мощности: ПТВМ, ДКВР, ДЕ и тд).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ блоков клапанов в угловом исполнении:

· DN 40…200, фланцевое присоединение;

· Рmax – 6 бар;

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

· У3.1 (-30…+60°С),

· У2 (-45…+60 °С),

· УХЛ2, УХЛ1 (-60…+60 °С);

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ:

· -60…+70°С;

· -45…+120 ˚С (специальное исполнение - указывается в обозначении).

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В:

· 220, 110, 24

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ:

· 20 ЛЕТ

ДОСТОИНСТВА:

· Меньшая строительная длина газовой рампы;

· Коэффициент гидравлического сопротивления на 40% меньше в сравнении с линейными блоками;

· Множество типовых схем, возможность разработки индивидуального решения под конкретный проект;

· Возможность комплектации фильтром тонкой очистки, заслонкой регулирующей, датчиками положения затворов клапанов, датчиками реле-давления, ручным или электромеханическим регуляторами расхода газа, блоками контроля герметичности, а также изготовления во взрывозащищенном исполнении.

· Применение угловых блоков марки ТЕРМОБРЕСТ позволяет значительно уменьшить габариты и материалоемкость арматурной группы горелки, количество сварных швов, трудоемкость монтажа и пусконаладочных работ, повысить надежность работы и удобство обслуживания.

Статья в журнале ТПА №4, август 2020, рассылка тиража с 12 августа