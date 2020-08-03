Новая разработка Завода газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ»: БЛОКИ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ В УГЛОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

При проектировании и разработке мер по реконструкции теплоэнергетических объектов возникает ситуация, когда требуется обеспечить замену устаревшего оборудования (газовой рампы) на новое в условиях существующих подводов газопроводов, расположения котельных агрегатов, газосжигающих установок и т.д. Зачастую возникает ситуация, когда необходимо разместить газовую рампу в условиях ограниченного пространства или на взамен устаревшего оборудования без необходимости изготовления дополнительных участков трубопровода. Для решения этой задачи специалисты Завода газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» разработали и запустили в серийное производство БЛОКИ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ В УГЛОВОМ ИСПОЛНЕНИИ. Угловые блоки марки ТЕРМОБРЕСТ – это единая рампа, состоящая из последовательно собранных отдельных изделий (фильтры, электромагнитные клапаны и др. устройства) в угловом исполнении корпуса.
Такие блоки клапанов используются для установки на объектах с ограниченным пространством, где установка линейных блоков клапанов затруднена по строительной длине. Комбинация угловых и линейных клапанов позволяет сформировать газовую рампу практически для любого газогорелочного устройства. Производимые заводом «ТЕРМОБРЕСТ» газовые блоки клапанов в угловом исполнении адаптированы к любой автоматизированной системе управления и применяются для оснащения схем газоснабжения паровых и водогрейных котлов различных типов (в том числе котлов большой мощности: ПТВМ, ДКВР, ДЕ и тд).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ блоков клапанов в угловом исполнении:
· DN 40…200, фланцевое присоединение;
· Рmax – 6 бар;
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
· У3.1 (-30…+60°С),
· У2 (-45…+60 °С),
· УХЛ2, УХЛ1 (-60…+60 °С);
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ:
· -60…+70°С;
· -45…+120 ˚С (специальное исполнение - указывается в обозначении).
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В:
· 220, 110, 24
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ:
· 20 ЛЕТ
ДОСТОИНСТВА:
· Меньшая строительная длина газовой рампы;
· Коэффициент гидравлического сопротивления на 40% меньше в сравнении с линейными блоками;
· Множество типовых схем, возможность разработки индивидуального решения под конкретный проект;
· Возможность комплектации фильтром тонкой очистки, заслонкой регулирующей, датчиками положения затворов клапанов, датчиками реле-давления, ручным или электромеханическим регуляторами расхода газа, блоками контроля герметичности, а также изготовления во взрывозащищенном исполнении.
· Применение угловых блоков марки ТЕРМОБРЕСТ позволяет значительно уменьшить габариты и материалоемкость арматурной группы горелки, количество сварных швов, трудоемкость монтажа и пусконаладочных работ, повысить надежность работы и удобство обслуживания.
Статья в журнале ТПА №4, август 2020, рассылка тиража с 12 августа