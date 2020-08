Ввиду заинтересованности российских производителей нефтегазового оборудования в поставках продукции на зарубежные рынки, в том числе на рынок Индии, Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России сообщает

Индийская нефтегазовая промышленность традиционно работает на иностранном оборудовании, произведенном в соответствии с американскими стандартами. Закупка нефтесервисного оборудования индийскими государственными и крупными частными компаниями осуществляется на тендерной основе. В конкурсной документации предусматриваются условия соответствия продукции стандартам Американского института нефти (API). Индийские компании на постоянной основе осуществляют рассылку информации об объявляемых тендерах в соответствии с перечнем поставщиков оборудования, сертифицированных API. В этой связи Минпромторг России направил промышленным предприятиям информацию о сайтах компаний-заказчиков нефтегазового оборудования и рекомендовал маркетинговым службам компаний изучить условия работы на индийском рынке с акцентом на участие в тендерах.

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА

Ratnagiri Refinery and Petrochemicals Ltd.(учредителигосударственнаякомпания) – 50 %;Bharat Petroleum Corporation Limited (государственнаякомпаниягосударственнаякомпаниягосударственнаякомпания) https://www.iocl.com/

Hin dustan Petroleum Corporation Limited (государственная компания) https://www.hindustanpetroleum.com/

Numaligarh Refinery Limited(учредители Bharat Petroleum Corporation Limited (государственная компания - государственная компания) – 26 %; - Правительство штата Assam – 12 %).https://www.nrl.co.in/

Chennai Petroleum Corp Ltd(учредителигосударственнаякомпания-Иранчерез Naftiran Intertrade CompanyLtd (Швейцария) – 15,4 %).https://www.cpcl.co.in/

ТЕРМИНАЛЫ СПГ (РЕГАЗИФИКАЦИЯ)

H-E nergy Pvt. Ltd. (частная компания) http://www.henergy.com/

Dhamra LNG Terminal Pvt Ltd (частная компания)(учредители:- Adani Petroleum Terminal Pvt Ltd (частная компания) – 50 %;- Total SA (Франция) – 50 %).https://www.adani.com/

Swan LNG Private Ltd(учредители:Swan Energy Limited (частная компания) – 51 %;Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (частная компания/кооператив) – 49 %).https://www.swan.co.in/

HPCL Shapoorji Energy Private Ltd.(учредители:Hindustan Petroleum Corporation Limited (государственная компания)– 50 %;

Shapoorji Pallonji Group (через дочернее предприятие SP PortsPVTLTD) (частная компания) – 50 %).https://www.hindustanpetroleum.com/

Bha rat Petroleum Corporation Ltd (государственная компания) https://www.bharatpetroleum.com/

GA IL (India) Ltd. (государственная компания) https://gailonline.com/

Petronet LNG Limited(учредители:Bharat Petroleum Corporation Ltd (государственная компания) –12,5 %;https://www.petronetlng.com/

GAIL (India) Ltd. (государственная компания) – 12,5 %;Indian Oil Corporation Limited (государственная компания) – 12,5 %;Oil and Natural Gas Corp (государственная компания) – 12,5 %).

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА GA

GA IL (India) Ltd. (государственная компания) https://gailonline.com/

GSPL India Gasnet Limited(учредители:Gujarat State Petronet Limited (государственная компания) – 52 %;Indian Oil Corporation Limited (государственная компания) – 26 %;Bharat Petroleum Corporation Limited (государственная компания) –11 %;Hindustan Petroleum Corporation Limited (государственная компания)– 11 %).http://www.gspcgroup.com/GIGL/

GSPL India Transco Limited(учредители:Gujarat State Petronet Limited (государственная компания) – 52 %;Indian Oil Corporation Limited (государственная компания) – 26 %;Bharat Petroleum Corporation Limited (государственная компания) –11 %;Hindustan Petroleum Corporation Limited (государственная компания)– 11 %).http://www.gspcgroup.com/GITL/

AP Gas Distribution Corporation(учредители:GAIL Gas Limited (государственная компания) – 50 %;Andhra Pradesh Gas Infrastructure Corporation Limited(государственная компания) – 50 %).http://www.apgdc.in/

IMC Ltd https://www.imc.net.in/

Indi an Oil Corporation Ltd. (государственная компания) https://www.iocl.com/

H-E nergy Pvt. Ltd. (частная компания) http://www.henergy.com/

Indradhanush Gas Grid Ltd.(учредители:GAIL (India) Ltd. (государственная компания) – 20 %;Indian Oil Corp (государственная компания) – 20 %;Oil and Natural Gas Corp (государственная компания) – 20 %;Oil India Ltd (государственная компания) – 20 %;Numaligarh Refinery Ltd (государственная компания) – 20 %).https://iggl.co.in/

Министерство нефти и газа Правительства Индии http://petroleum.nic.in/

