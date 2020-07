В 10-й год со дня основания выросли темпы модернизации и расширения производства на челябинском заводе стальных шаровых кранов «АЛСО»

Во втором квартале 2020 года производитель стальных шаровых кранов приобрел новое современное оборудование: сварочные станки с технологией Double pulse, обрабатывающий токарно-фрезерный центр DMG Mori Seiki, лентопильный станок с ЧПУ. Также в июле 2020 года поставлена и вскоре будет запущена новая линия порошковой покраски для шаровых кранов ALSO серии GAS и RS. Обновление оборудования позволило планово увеличить объем производства на 30%, сократить сроки изготовления и при этом сохранить стабильно высокое качество продукции ALSO. Напомним, что завод «АЛСО» с 2011 года выпускает высококачественную запорную арматуру европейского уровня - стальные цельносварные шаровые краны ALSO. Номенклатура изделий – более 6000 наименований кранов DN 10-600, PN 16-40 в редуцированном и полнопроходном исполнении, различных типов соединений. Краны ALSO имеют максимальный класс герметичности «А», обеспечивающий безопасность и долгосрочную службу, проходят многоэтапный 100 % контроль качества. Завод оснащен современным парком станков - более 100 единиц оборудования, производственная площадь – 5 000 м2. Наличие собственных филиалов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и развитая дилерская сеть, насчитывающая более 40 компаний, позволяют обеспечить оперативные отгрузки продукции с ближайшего склада.

Сайт АЛСО, 16 июля