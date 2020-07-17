НОВАЯ ВЕРСИЯ! МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ТПА И УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА НПК ИЛЬМА 9 ОКТЯБРЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09:30 – 10:00 Сбор и регистрация участников, приветственный кофе
10:15 – 10:45 Тенденции на мировом и российском рынке трубопроводной арматуры. Д.Г. Грак, Главный редактор журнала «ТПА»
10:45 – 12:15 Обзор трубопроводной арматуры Klinger. Конкурентные преимущества. Области применения. Технические характеристики. Маркус Крахлер, региональный менеджер по продажам, Klinger Fluid Control (Австрия)
12:15 - 12:35 Обзор уплотнительных материалов Klinger. Конкурентные преимущества. Области применения. Технические характеристики. З.В. Демишина, Заместитель генерального директора по внешним связям, ИЛЬМА
12:35 - 12:50 Ответы на вопросы участников
12:50 – 13:50 Обед
13:50 – 14:50 Технические характеристики фланцевых прокладок. Выбор прокладок с помощью программы KLINGER Expert. Практикум: расчет в программе KLINGER Expert по данным, предложенным участниками семинара Л.В. Докучаева, Ведущий конструктор, ИЛЬМА
14:50 – 15:35 Уплотнительные изделия, выпускаемые компанией ИЛЬМА - технические характеристики и решения, опыт, взаимодействие с заказчиком. Л.В. Докучаева, Ведущий конструктор, ИЛЬМА
15:35 – 16:00 Ответы на вопросы участников
16:00 – 16:30 Экскурсия на производство компании ИЛЬМА. Обзор уникальных технологий и производственных возможностей. Мастер-класс по вырезке прокладок из листовых уплотнительных материалов на немецком оборудовании Peters. И.П. Клепцов, Технический директор, ИЛЬМА
Письмо в МЦ ТПА от 14 июля