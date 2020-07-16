НА «СПЛАВЕ» ДАН СТАРТ ОЧЕРЕДНОМУ ОБУЧЕНИЮ. В рамках внедрения совместного проекта с АО «ПСР» для сотрудников МК «Сплав» стартовал очередной этап обучения инструментам бережливого производства и организации рабочих мест по системе 5С

АО «ПСР» — отраслевой центр по развитию производственной системы «Росатом», чья деятельность направлена на оказание методологической поддержки предприятиям-поставщикам «Росатома» при реализации ими проектов повышения эффективности производственных и административных процессов.

Суть площадочного метода обучения – в практическом применении специалистами полученных теоретических знаний на реальных рабочих участках. Погружение в бережливое производство и систему 5С – один из наиболее наглядных и понятных его инструментов — будет длиться в течение недели. За это время 20 сотрудникам, разделенным на 8 команд, на своих проектных участках предстоит реализовать все пять ступеней системы 5С, начиная от оценки рабочих мест, производственного анализа, выявления ненужных предметов до реализации мероприятий по снижению простоев оборудования и разработки стандарта конкретного рабочего места.

Елена Столярова, директор по оптимизации бизнес-процессов МК «Сплав»:

— Среди обучающихся — мастера и начальники цехов, наладчики, слесари-ремонтники, технологи, резчики и другие специалисты, непосредственно задействованные в процессе производства. В ходе такой командной работы непосредственно на производственных участках обучающимся предстоит найти и оценить реальные сложности, мешающие производственному процессу, научиться видеть потери и, главное, находить потенциал и возможности для их устранения. Мало знать, какие виды потерь бывают — нужно уметь их выявлять.

В ходе первого дня обучения рабочие команды более детально познакомились с понятиями «потери» и методикой 5С, провели оценку своих пилотных рабочих участков, зафиксировав фотографиями их исходное состояние. Презентация генеральному директору МК «Сплав» проектов рабочих мест, прошедших процедуру улучшений, состоится в пятницу непосредственно на производственных участках: на складе испытательной оснастки и складе механообрабатывающего цеха, на участке испытания компенсаторов, на рабочих местах наладчиков, стропальщиков, резчиков и т.д.

Сайт МК СПЛАВ, 9 июля