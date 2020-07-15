МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА НПК ИЛЬМА 9 ОКТЯБРЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09:30 – 10:00 Сбор и регистрация участников, приветственный кофе
10:00 – 10:15 Вступительное слово, приветствие участников семинара. Тенденции на мировом рынке промышленных уплотнений. З.В. Демишина, Заместитель генерального директора по внешним связям, ИЛЬМА
10:15 – 10:45 Тенденции на мировом и российском рынке трубопроводной арматуры. Д.Г. Грак, Главный редактор журнала «ТПА»
10:45 – 12:15 Обзор трубопроводной арматуры Klinger. Конкурентные преимущества. Области применения. Технические характеристики. Маркус Крахлер, региональный менеджер по продажам, Klinger Fluid Control (Австрия)
12:15 –13:00 Обзор уплотнительных материалов Klinger topchem. Конкурентные преимущества. Области применения. Технические характеристики. Геральд Вашек, региональный менеджер по продажам, Rich. Klinger Dichtungstechnik (Австрия)
13:00 – 13:15 Ответы на вопросы участников
13:15 – 14:15 Обед
14:15 – 15:15 Технические характеристики фланцевых прокладок. Выбор прокладок с помощью программы KLINGER Expert. Практикум: расчет в программе KLINGER Expert по данным, предложенным участниками семинара Л.В. Докучаева, Ведущий конструктор, ИЛЬМА
15:15 – 16:00 Уплотнительные изделия, выпускаемые компанией ИЛЬМА - технические характеристики и решения, опыт, взаимодействие с заказчиком. Л.В. Докучаева, Ведущий конструктор, ИЛЬМА
16:00 – 16:15 Ответы на вопросы участников
16:15 – 16:45 Экскурсия на производство компании ИЛЬМА. Обзор уникальных технологий и производственных возможностей. Мастер-класс по вырезке прокладок из листовых уплотнительных материалов на немецком оборудовании Peters. И.П. Клепцов, Технический директор, ИЛЬМА
16:45 – 17:00 Вручение Сертификатов.
Письмо в МЦ ТПА от 14 июля