Завод газовой арматуры ТЕРМОБРЕСТ, помимо газовых регулирующих заслонок дроссельного типа номинальным диаметром 15…300 мм в алюминиевом корпусе, производит дроссельные заслонки номинальным диаметром 150…300 мм в корпусе из стали

Газовые регулирующие заслонки применяются в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов для регулирования расхода проходящих газов.Регулирование расхода количества проходящего газа через заслонку осуществляется как в ручном, так и в автоматическом режимах (с помощью электроприводов Regada, Belimo, Siemens и др.). ⠀

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: Алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ (для Dn 15…300); Легированная сталь (для Dn 150…300).

Степень защиты: IP54, IP67.

Климатическое исполнение: У3.1 (-30...+40 °С); У2 (-45...+40 °С); УХЛ1 (-60...+40 °С) – для заслонок регулирующих с ручным управлением.

Диапазон регулирования: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода.

Угол поворота заслонки: макс. 90 °.

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах. ⠀Заслонки регулирующие применяются для плавного регулирования расхода газа и не являются запорным органом!

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, июль 2020