Чрезвычайное происшествие: разгерметизация на трубопроводе «Норильсктрансгаза» (Красноярский край)

12 июля около 11.15 при перекачке авиационного топлива в районе п.Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу». По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива. На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет. Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в адрес МЧС. Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива. Это вторая разгерметизация инженерных систем в НОРНИКЕЛЕ.

АО «Норильсктрансгаз», 12 июл