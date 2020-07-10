15 июля в 11 часов МСК на телеканале ТЭК-ТВ состоится прямой эфир на тему "Факторинг — инструмент финансовой поддержки поставщиков нефтегазового комплекса". Новые финансовые системы для поддержки бизнеса при отсутствии заказов.

О работе с поставщиками нефтегазовой отрасли расскпжет руководитель управления "Совком Факторинг" Павел Сомов. Основные проблемы, которые затронет докладчик: Факторинг VS кредит. Ключевые различия и преимущества продуктов Какие существуют виды факторинга? Как правильно строить диалог с финансовыми организациями? Какие инструменты диалога использовать? Первый опыт использования продукта. На что обратить внимание? Создание финансовых экосистем, позволяющих получить поддержку факторинговой компании на всех этапах работы

Вопросы можно направлять руководителю каннала ТЭК-ТВ Елене Логиновой до 14 июля по mail: info@tek-tv.ru

СПРАВКА:

Сомов Павел Станиславович Начальник отдела по развитию корпоративного бизнеса ООО «Совком Факторинг». Работает в банковской сфере с 2005 года. Эксперт в области привлечения финансирования и структурирования сделок для клиентов крупного и среднего бизнеса. Руководил подразделениями продаж и сопровождения клиентов крупнейших российских банков, специализирующихся на обслуживании корпоративных клиентов. В компании возглавляет подразделение по развитию корпоративного бизнеса

Справка по ООО «Совком Факторинг» ООО «Совком Факторинг»— специализированная факторинговая компания, образована в феврале 2013 года как ООО «Р.Е.Факторинг». С 2018 года входит в группу СОВКОМБАНКА. (https://sovcombank.ru). С мая 2019 года переименована в ООО «Совком Факторинг». Компания предоставляет полный спектр факторинговых услуг и отвечает всем современным потребностям своих клиентов, являясь универсальным фактором как для крупных компаний, так и для предприятий малого и среднего бизнеса. Профессионализм команды, современное IT-оборудование и специально разработанное программное обеспечение позволяет компании даже в условиях кризиса оставаться для своих клиентов надежным финансовым партнером.

Отдел клиентского обслуживания: + 7 (499) 938 30 79 Отдел операционного обслуживания: +7 (499) 938-30-81 Телеканал ТЭК-ТВ, 10 июля и сайт https://www.sovcomfactoring.ru/