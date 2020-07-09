Готовиться ли к ведущим отраслевым мероприятиям в нефтегазовой отрасли стран СНГ осенью 2020 года? Точный ответ будет в августе или ранее! Ждем!

Перечень главных выставок:
- 15 – 18 сентября - «Российский Нефтегазохимический Форум: Газ. Нефть. Технологии 2020» - 28-я Международная специализированная выставка, г.Уфа
- 06 - 09 октября - «KIOGE 2020» - Международная выставка и конференция «Нефть и газ», г.Алматы
- 28 – 30 октября - «OGT - OIL&GAS TURKMENISTAN 2020» - XXV международная конференция и международная выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2020», г.Ашгабад
- 02 - 04 сентября - «Татарский Нефтегазохимический Форум 2020», г.Казань
- 09 - 10 сентября - «Российский Энергетический Саммит 2020», г.Москва - 09 - 11 сентября - «KazInterPower 2020» - 9-я Международная выставка оборудования и технологий по энергетике и электротехнике, г.Павлодар
- 15 - 17 сентября - «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс 2020» - Специализированная выставка, г.Тюмень
- 27 – 30 октября - «ХИМИЯ 2020» - 23-я международная выставка химической промышленности и науки, г.Москва
- 27 – 29 октября - «PCVExpo 2020» - 19-я Международная выставка «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели», г.Москва
- 10 - 13 ноября - «Металл - Экспо 2020» - Международная специализированная выставка, г.Москва
- 18 – 20 ноября - «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020» - Российско-Узбекская промышленная выставка, г.Ташкент
- 01 - 04 декабря - «Электрические сети 2020» - Международный Форум, г.Москва
Источник: http://eurasmedia.ru, 8 июля