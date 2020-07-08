ПРОГНОЗ. Экономисты отмечают, что сейчас в России только начинается самый тяжелый период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. В регионах РФ ждут второй волны пандемии в конце июля

Председатель фонда «Сколково»Аркадий Дворкович отмечает, что сложнее всего в этой ситуации придется малому и среднему бизнесу, передает ТАСС. «Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», — говорит он По словам Дворковича, компании малого и среднего сегмента начнут постепенно закрываться, основные проблемы, указывает он, наступят к концу лета или осенью. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) в текущем году ВВП России упадет на 6,6 процента. В целом, по мнению аналитиков, мир ждет рекордный кризис. В Кремле верят, что страна сможет отделаться минимальными потерями.

Реферат новостной ленты от 7 июля, https://m.lenta.ru/news/