Новое поколение арматуростроителей вливается в нашу отрасль

В ВШТЭ (Высшая Школа Технологии и Энергетики, Санкт-Петербург) успешно состоялся выпуск 22 молодых специалистов - дипломированных инженеров по автоматизации с углубленным изучением курса "Регулирующая арматура в системах автоматизации". Это первый курс такого плана, когда комплексно изучаются все явления, происходящие при регулировании в различных, в т.ч. и сложных средах, таких как бумажная масса, нефть и пр.).Углубленно рассматриваются кавитация, шум и пр., их влияние на регулирование и способы устранения негативных явлений при регулировании, применяемые в системах автоматизации.

В курсе впервые регулирующий клапан рассматривается не только как регулирующий орган системы автоматизации или объект управления, но и как интегрированный в систему автоматизации элемент АСУ ТП. В дальнейшем ребята могут стать сильными проектантами, коммерческими инженерами, инженерами технической поддержки и др. Для получения подробной информации о потенциальных кандидатах на ваши вакансии, просьба обращаться в Школу арматурного профессионализма ТПА: +7 921 932 0897 или контакты на сайте www.valverus.info.

Пресс-релиз Школы ТПА, 3 июля