Программа XIV Международного семинара по стандартизации. Санкт-Петербург, 7 июля - 8 июля 2020г

7 июля 2020г.
Зарубежная стандартизация и авторское право
|
9:00 — 9:10
|
Открытие семинара. Приветственное слово
Станислав Ким, Генеральный директор, Нормдокс
Кочетова Лилия, Директор по развитию бизнеса, Нормдокс
|
9:10 – 9:40
|
Обзор JSA Group и представление нашей деятельности.
Moriyasu Morohashi(Mr.) Manager,Corporate Planning
and Public
|
9:40 - :10:15
|
JSA.
Yuichi Anshi(Mr.) Overseas Standards Publication and
Information
|
10:15 – 10:45
|
О компании AS+ (ONORMПродукты и услуги. Лицензионная политика. Политика распространения стандартов. Вопросы и ответы
Wollner Florian
|
|
|
11:00 – 11:30
|
Beuth - издатель DIN, больше, чем просто издатель. Вопросы
Birgit Ollig, Head of Customer Service - Subscriptions Global Cooperations /
Partnerships
|
11:30 – 12:00
|
Авторское право на стандарты и переводы. Вопросы и ответы
|
12:00 – 12:30
|
Цепочка управления авторскими правами в сфере стандартизации. Вопросы и ответы.
Сергей Матвеев, к.т.н., Президент Федерации интеллектуальной собственности
|
12:30 – 13:00
|
Требования к тендерам на поставку нормативных документов. Подтверждение легитимности поставщика и стандартов. Вопросы и ответы
Валерия Нурмухамедова, Менеджер по работе с корпоративными клиентами, Нормдокс
|
13:00 – 13:30
|
Перерыв
|
13:30 – 14:15
|
Стандартинформ – тема доклада и докладчик уточняются
|
14:15 – 15:00
|
Стандартинформ – тема доклада и докладчик уточняются
|
15:00 – 15:15
|
Перерыв
|
15:15 – 16:00
|
Стандарты ASME – новые продукты и услуги. Лицензионная политика и политика распространения ASME. Вопросы и ответы
Christopher Mähler, Директор по оценке соответствия производных программ ASME
|
16:00 – 16:45
|
Сертификация продукции на соответствие стандартам ASME. Процесс оценки соответствия. Изменения в программе оценки соответствия. Вопросы и ответы.
Christopher Mähler, Директор по оценке соответствия производных программ ASME
|
16:45 – 17:00
|
Завершение 1-го дня
8 июля 2020г.
Зарубежная стандартизация, разработка стандартов и автоматизация
|
9:00 - 9:45
|
Доклад
ISO
|
9:45 – 10:15
|
Стандарты IEC (МЭК) для более безопасного и эффективного мира. Продукты и услуги IEC (МЭК). Вопросы и ответы
Guilaine Fournet, Руководитель отдела продаж и развития, IEC
|
10:15 – 10:45
|
Автоматизация создания перевода стандартов в компании НОРМДОКС на платформе memoQ. Вопросы и ответы
Людмила Подкорытова, Исполнительный директор, Нормдокс
|
10:45 – 11:00
|
|
11:00 – 11:30
|
Процесс разработки национального стандарта с практической точки зрения.
Вопросы и ответы
Сергей Горшков, Ответственный секретарь, ТК 375
|
11:30 – 12:15
|
Автоматизация деятельности ТК, опыт НОРМДОКС. Вопросы и ответы
Рябухина
|
12:15 – 13:00
|
Корпоративная информационная система менеджмента. Вопросы и ответы
|
13:00 – 13:30
|
|
13:30 – 14:00
|
БелГИСС – тема уточняется
Скуратов Александр Геннадьевич, директор БелГИСС
|
14:00 – 14:30
|
БелГИСС – тема уточняется
Яковлева Наталья Михайловна, начальник отдела ведения Национального фонда технических нормативных правовых актов БелГИСС
|
14:30 – 15:00
|
КазИнст – тема доклада уточняется
Хайрат Карибжанов, Генеральный директор, РГП «КазИнСт»
|
15:00 – 15:15
|
|
15:15 – 16:15
|
NACE - международный орган по борьбе с коррозией. Основные моменты новой программы стандартов NACE. Процесс разработки стандартов. Авторское право. Переводы стандартов NACE. Вопросы и ответы
Edward M. Manns, Директор по стандартам и стратегическим техническим инициативам, NACE International
|
16:15 – 16:45
|
NickEcart, Директор по развитию бизнеса, Европа, Ближний Восток и Африка
|
16:45 – 17:00
|
Завершение 2-го дня - завершение семинара
Источник: Письмо в ТПА от ООО НОРМДОКС, 30 ИЮНЯ