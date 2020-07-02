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Программа XIV Международного семинара по стандартизации. Санкт-Петербург, 7 июля - 8 июля 2020г

02 июля, 2020 6

7 июля 2020г.

Зарубежная стандартизация и авторское право

 

 

9:00 — 9:10

Открытие семинара. Приветственное слово

Станислав Ким, Генеральный директор, Нормдокс

Кочетова Лилия, Директор по развитию бизнеса, Нормдокс

9:10 – 9:40

Обзор JSA Group и представление нашей деятельности.

Moriyasu Morohashi(Mr.) Manager,Corporate Planning and Public
Relations Team

9:40 - :10:15

JSA.

Yuichi Anshi(Mr.) Overseas Standards Publication and Information
Team

10:1510:45

О компании AS+ (ONORMПродукты и услуги. Лицензионная политика. Политика распространения стандартов. Вопросы и ответы

Wollner Florian

11:00 – 11:30

Beuth - издатель DIN, больше, чем просто издатель. Вопросы

Birgit Ollig, Head of Customer Service - Subscriptions Global Cooperations /

Partnerships

11:30 – 12:00

Авторское право на стандарты и переводы. Вопросы и ответы

12:00 – 12:30

Цепочка управления авторскими правами в сфере стандартизации. Вопросы и ответы.

Сергей Матвеев, к.т.н., Президент Федерации интеллектуальной собственности

12:30 – 13:00

Требования к тендерам на поставку нормативных документов. Подтверждение легитимности поставщика и стандартов. Вопросы и ответы

Валерия Нурмухамедова, Менеджер по работе с корпоративными клиентами, Нормдокс

13:00 – 13:30

Перерыв

13:30 – 14:15

Стандартинформ – тема доклада и докладчик уточняются

14:15 – 15:00

Стандартинформ – тема доклада и докладчик уточняются

15:00 – 15:15

Перерыв

15:15 – 16:00

Стандарты ASME – новые продукты и услуги. Лицензионная политика и политика распространения ASME. Вопросы и ответы

Christopher Mähler, Директор по оценке соответствия производных программ ASME

16:00 – 16:45

Сертификация продукции на соответствие стандартам ASME. Процесс оценки соответствия. Изменения в программе оценки соответствия. Вопросы и ответы.

Christopher Mähler, Директор по оценке соответствия производных программ ASME

16:45 – 17:00

Завершение 1-го дня

 

 

8 июля 2020г.

Зарубежная стандартизация, разработка стандартов и автоматизация

 

 

9:00 - 9:45

Доклад ISO
Nicolas Fleury, директор по маркетингу, коммуникациям и информации ISO

9:45 – 10:15

Стандарты IEC (МЭК) для более безопасного и эффективного мира. Продукты и услуги IEC (МЭК). Вопросы и ответы

Guilaine Fournet, Руководитель отдела продаж и развития, IEC

10:15 – 10:45

Автоматизация создания перевода стандартов в компании НОРМДОКС на платформе memoQ. Вопросы и ответы

Людмила Подкорытова, Исполнительный директор, Нормдокс

10:45 – 11:00

11:00 – 11:30

Процесс разработки национального стандарта с практической точки зрения.

Вопросы и ответы

Сергей Горшков, Ответственный секретарь, ТК 375

11:30 – 12:15

Автоматизация деятельности ТК, опыт НОРМДОКС. Вопросы и ответы

Рябухина

12:15 – 13:00

Корпоративная информационная система менеджмента. Вопросы и ответы

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

БелГИСС – тема уточняется

Скуратов Александр Геннадьевич, директор БелГИСС

14:00 – 14:30

БелГИСС – тема уточняется

Яковлева Наталья Михайловна, начальник отдела ведения Национального фонда технических нормативных правовых актов БелГИСС

14:30 – 15:00

КазИнст – тема доклада уточняется

Хайрат Карибжанов, Генеральный директор, РГП «КазИнСт»

15:00 – 15:15

15:15 – 16:15

NACE - международный орган по борьбе с коррозией. Основные моменты новой программы стандартов NACE. Процесс разработки стандартов. Авторское право. Переводы стандартов NACE. Вопросы и ответы

Edward M. Manns, Директор по стандартам и стратегическим техническим инициативам, NACE International

16:15 – 16:45

NickEcart, Директор по развитию бизнеса, Европа, Ближний Восток и Африка

16:45 – 17:00

Завершение 2-го дня - завершение семинара

 

Источник: Письмо в ТПА от ООО НОРМДОКС, 30 ИЮНЯ

 
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