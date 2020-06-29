Пензенский завод ПТПА прошел первый этап преквалификационного аудита американской нефтегазовой компании Exxon Neftegaz Limited, входящей в концерн Exxon Mobil

Представители компании посетили производственные площадки, склад готовой продукции и обслуживающие подразделения. Аудиторы отметили соответствие системы менеджмента качества и производства международным принципам, по которым проводится сертификация по ISO и API стандартам. Второй этап аудита запланирован на вторую половину августа. При условии его успешного завершения, ПТПА может войти в реестр поставщиков арматуры одной из крупнейших мировых нефтегазовых корпораций. Exxon Mobil Corporation — американская компания, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации ($330 млрд на февраль 2019 года). Штаб-квартира компании расположена в городе Ирвинг, штат Техас.

Основные запасы нефти находятся в Азии и США, природного газа — в США, Австралии, Азии и Европе.

ExxonMobil имеет долю в 21 НПЗ в 14 странах в Северной Америке, Европе и в Азии. В России Exxon Mobil Corporation через компанию оператор проекта - Exxon Neftegaz Limited активно участвует в проекте «Сахалин-1».

САЙТ ПТПА, 26 ИЮНЯ