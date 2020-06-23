А : ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 6-я часть. Продолжаем публиковать энциклопедию терминов по трубопроводной арматуре.

В прошлом номере мы познакомились с терминами, связанными с разновидностями регулирующей, распределительно-смесительной и предохранительной арматуры. Сегодня остановимся на разновидностях обратной, отключающей арматуры, разделительной (фазоразделительной), а также прочей арматуры и устройств.

Один из важнейших разделов терминологического стандарта СТ ЦКБА123-2019, «Арматура трубопроводная. Термины и определения (с иллюстрациями)», на основе которого основана нынешняя публикация, – это «Основные параметры арматуры», в котором приведены технические характеристики всех видов арматуры, и специальные параметры, характерные для запорной, предохранительной, регулирующей и других видов и типов арматуры. Без знания и правильного применения этой терминологии невозможно грамотно разработать ни один документ в комплекте проектной рабочей и эксплуатационной документации трубопроводной арматуры. Важно, чтобы разработчики, заказчики, работники эксплуатирующих организаций одинаково правильно трактовали параметры арматуры, записанные в разных документах.

Разновидности прочей арматуры и устройств

272 редуцирующее устройство (редуктор):

1) Арматура или её составляющая часть, предназначенная для снижения давления до установленной величины при заданном расходе рабочей среды посредством создания в проточной части одного или нескольких последовательно расположенных внезапных сужений и расширений;

2) Арматура, предназначенная для снижения давления и обеспечения постоянного расхода (или давления) подаваемой среды

273 указатель уровня: —

П р и м е ч а н и е – Термин «указатель уровня» не требует определения. Указатель уровня обычно выполняют в виде стеклянной трубки или плоского стекла, установленного в специальную рамку и применяется на котлах, сосудах, ёмкостях для замера уровня жидкости и комплектуется с двух сторон запорной арматурой (запорными устройствами) указателя уровня.

Разновидности арматуры по виду действия

274 арматура непрямого действия: Арматура, работающая от энергии рабочей среды, с использованием вспомогательных устройств (встроенного импульсного механизма либо вынесенной импульсной арматуры), либо от постороннего источника энергии (например, приводная)

275 арматура прямого действия: Арматура, работающая от энергии рабочей среды без использования вспомогательных устройств

276 нормально-закрытая арматура (арматура НЗ): Арматура с приводом или с исполнительным механизмом, который при отсутствии или прекращении подачи энергии, создающей усилие перестановки запирающего или регулирующего элемента, автоматически обеспечивает переключение арматуры в положение «Закрыто»

277 нормально-открытая арматура (арматура НО): Арматура с приводом или исполнительным механизмом, который при отсутствии или прекращении подачи энергии, создающей усилие перестановки запирающего или регулирующего элемента, автоматически обеспечивает переключение арматуры в положение «Открыто»

Журнал ТПА №4(109), 2020, выход из печати 10 августа