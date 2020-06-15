Арматурный завод ТЕРМОБРЕСТ расширил линейку клапанов с электроприводом регулятора расхода до DN-300.

Электромагнитные двухпозиционные клапаны с электроприводом регулятора расхода предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов. В конструкцию таких клапанов встроена поворотная заслонка, при помощи которой осуществляется изменение количества пропускаемого газа через клапан. Таким образом электромагнитный клапан с электроприводом регулятора расхода обеспечивает как быстрое открытие/закрытие (время срабатывания не более 1 с.) , так и регулировку пропуска среды в открытом состоянии клапана.
Типы применяемых электроприводов:
• REGADA (Словакия)
• BELIMO (Швейцария)
• SIEMENS (Германия)
Рабочее давление:
• 0÷6 бар
Материал корпуса клапана:
• cталь (DN 40÷300)
• алюминий (DN 40÷200)
• чугун (DN 150÷200)
Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 11 июня