Арматурный завод ТЕРМОБРЕСТ расширил линейку клапанов с электроприводом регулятора расхода до DN-300.

Электромагнитные двухпозиционные клапаны с электроприводом регулятора расхода предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов. В конструкцию таких клапанов встроена поворотная заслонка, при помощи которой осуществляется изменение количества пропускаемого газа через клапан. Таким образом электромагнитный клапан с электроприводом регулятора расхода обеспечивает как быстрое открытие/закрытие (время срабатывания не более 1 с.) , так и регулировку пропуска среды в открытом состоянии клапана.

Типы применяемых электроприводов:

• REGADA (Словакия)

• BELIMO (Швейцария)

• SIEMENS (Германия)

Рабочее давление:

• 0÷6 бар

Материал корпуса клапана:

• cталь (DN 40÷300)

• алюминий (DN 40÷200)

• чугун (DN 150÷200)

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 11 июня