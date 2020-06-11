ЦНИИТМАШ: НОВЫЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРАЛЫ ДЛЯ ТРУБ И АРМАТУРЫ ДЛЯ НОВОЙ АЭС ЭЛЬ-ДАБАА

Ученые Головной материаловедческой организации Росатома – Государственного научного центра РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш»), – разработали рекомендации по методам защиты от коррозии оборудования и трубопроводов систем технического водоснабжения АЭС «Эль-Дабаа». Работа выполнена по заказу АО «Атомпроект». В связи с планируемым строительством АЭС «Эль-Дабаа» перед Госкорпорацией «Росатом» встала задача подобрать конструкционный материал, способный обеспечить высокий уровень коррозионной стойкости в воде Средиземного моря при температуре 50ºС – именно в таких условиях предстоит работать первой египетской станции.

Для решения данной задачи Атомпроект обратился в ЦНИИТМАШ. Проведя целый спектр исследований, ученые ЦНИИТМАШ установили, что критически важными для объекта характеристиками (высокой стойкостью к питтинговой и межкристаллитной коррозии, стойкостью против хлоридного растрескивания под напряжением и высокими прочностными свойствами), помимо титановых сплавов, обладают только дуплексные нержавеющие стали определенного химического состава. Чтобы это выяснить, группа ученых оценивала стойкость к общей и локальным видам коррозии, механические характеристики, технологичность и экономическую целесообразность применения конструкционных материалов различных классов и уровня легирования, способных обеспечить проектный ресурс работы оборудования и трубопроводов систем технического водоснабжения АЭС.

Среди них были титановые сплавы, нержавеющие и углеродистые стали, полиэтилены и стеклопластики, применявшиеся для изготовления оборудования насосов, арматуры, гидромеханического оборудования, фильтров, теплообменных аппаратов и трубопроводов систем технического водоснабжения Ленинградской, Тайваньской АЭС, АЭС Куданкулам и Аккую.

«Мы провели анализ и разработали рекомендации по применению конструкционных материалов, контактирующих с морской водой и прибрежным воздухом, выдвинули предложения по методам сварки и контроля элементов трубопроводов, защиты материалов от коррозии в соленой воде.

Опираясь на все эти исследования и обширный опыт ЦНИИТМАШ в области материаловедения и металлургии, мы можем заявить, что институт способен в кратчайшие сроки разработать новую отечественную дуплексную нержавеющую сталь с уровнем легирования, обеспечивающим стойкость к локальным видам коррозии в морской воде и освоить производство полуфабрикатов из этой стали для элементов оборудования систем технического водоснабжения АЭС «Эль-Дабаа», – говорит Сергей Логашов, заместитель директора института материаловедения ЦНИИТМАШ по проектному управлению. В работе также даны рекомендации по возможности применения методов протекторной защиты элементов оборудования систем технического водоснабжения АЭС, изготовленных из нержавеющих сталей (с учётом сложности технической реализации, необходимости обеспечения контроля работоспособности, экономической целесообразности использования).

Предложена методика выбора системы покрытие-основа в обеспечении эксплуатации оборудования на проектный срок службы (с учётом технологий нанесения, экономической целесообразности и экологической безопасности). Сформулированы и рекомендации по технологиям сварки дуплексных нержавеющих сталей необходимого химического состава, способных обеспечить долговечность эксплуатации оборудования, контактирующего с морской водой, стойкость к локальным видам коррозии как основного металла, и сварных соединений.

На основании всех этих данных ЦНИИТМАШ готов разработать рекомендации по конкретным конструкционным материалам и методам защиты от коррозии для каждого из элементов оборудования систем технического водоснабжения АЭС «Эль-Дабаа»

Источник: Росатом – АО «Атомэнергомаш, 9 июня