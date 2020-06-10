Новый стандарт качества «Краны шаровые цельносварные тепловых сетей. Технические условия»

Некоммерческим партнерством «Российское теплоснабжение» в рамках программы по повышению срока службы тепловых сетей подготовлены проекты стандартов на следующую продукцию: «Теплоизоляционные конструкции для систем теплоснабжения. Трубы и фасонные изделия стальные с теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»; «Краны шаровые цельносварные тепловых сетей. Технические условия». Предлагаем Вам ознакомиться с указанными документами и в срок до 22.06.2020 проинформировать нас о заинтересованности в их использовании, а также выслать свои предложения и замечания по содержанию на электронный адрес baa@rosteplo.ru . Проект стандарта качества НП «РТ» «Краны шаровые цельносварные тепловых сетей. Технические условия». Документ можно скачать по ссылке https://yadi.sk/i/A_BNb5tKe0_ENA

Письмо в МЦ ТПА от 9 июня