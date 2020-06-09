Техпром-НГС при финансовой поддержке ФРП модернизировала в Нижнем Тагиле производство электрогидравлических приводов для управления на магистральных газопроводах трубопроводной арматурой вместо импортных поставок

Электрогидравлические приводы используются для создания, ремонта и модернизации магистральных газопроводов, которые работают при экстремальной температуре от -60С° до +55С°без применения нагревательных элементов. На предприятии расширили и модернизировали производство электрогидравлических приводов управления запорной арматурой магистральных газопроводов собственной разработки. В результате чего годовая мощность производственной линии выросла с 300 до 550 единиц, а производительность труда повысилась в 2,5 раза. Теперь при выпуске конечной продукции почти полностью используются отечественное сырье и комплектующие. На сегодняшний день уровень локализации производства составляет более 90%. До модернизации предприятие закупало данное оборудование у европейских производителей. В ближайшее время компания планирует полностью заместить импорт электрогидравлических приводов. Российские узлы по всем функциональным свойствам не уступают зарубежным аналогам, при этом их стоимость, за счет меньших затрат на транспортировку и отсутствия таможенных сборов, ниже примерно на 20%. Основным заказчиком готовой продукции станет «Газпром». Небольшая часть узлов может быть использована в завершающей стадии строительства газопровода «Северный поток-2». По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, благодаря системной политике государства по импортозамещению, спрос на продукцию наших компаний на внутреннем рынке будет только расти, что позволяет нашим предприятиям даже в непростые времена не отказываться от инвестиционных проектов и вкладывать средства в развитие своих производственных мощностей.

Инженерный портал PRIVOD NEWS, май 2020