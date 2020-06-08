Онлайновая встреча руководителей российских крепёжных компаний состоялась 4 июня. На ней «присутствовало» 33 участника из разных регионов России. Встреча организована петербургским клубом поставщиков крепежа.

На интернет-площадке состоялся обмен информацией о преодолении препятствий, возникших из-за короновирусной угрозы. Заинтересованное общение длилось 2 часа. Кроме ситуаций на рынке и в каждой компании, был освещён опыт решения возникших вопросов. Было отмечено, что впереди ещё новые испытания, так как развитие общей ситуации трудно прогнозировать. Эта встреча показала (здесь несколько выводов): • Крепёжный бизнес – очень устойчивый • На рынке имеется дефицит товара • Крепёжники имеют крепкое здоровье Подобные встречи будут продолжены с учётом высказанных пожеланий. Встреча была организована петербургским клубом поставщиков крепежа. Более подробную информацию об этой встрече Вы сможете прочитать в очередном номере журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...».

Сайт журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...», 5 июня

