Причины разгерметизации резервуара в Красноярском крае: опоры, задвижки, коррозия металлических стенок сосуда под давлением

По состоянию на 2 июня 2020 г. площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка р. Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройств из непромокаемого материала, позволяющих сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тыс. кв. м. Возбуждено 3 уголовных дела по статьям УК РФ: 254 Порча земли, 246 Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ и 250 Загрязнение вод, которые соединены в одно производство, расследованием занимается Главное следственное управление СК России. Уже назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз, по результатам которых будут установлены в т.ч. сумма ущерба и причины происшествия. По делу задержан начальник цеха ТЭЦ-3 В. Старостин, он отказался от дачи показаний. Днем 29 мая 2020 г. на территории ТЭЦ-3 в г. Норильск произошла разгерметизация резервуара с дизтопливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Нефтепродукты попали в почву, водоем, а также на проезжую часть. Собственник станции Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), дочка Норникеля. Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизтопливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ч. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Претензии ранее были только к крыше произодственного здания, в котором располагались задвижки

Источник : РБК, Neftegaz.RU, 4-5 июня