В редакцию журнала «ТПА и оборудование»

Серьезнейший кризис в экономике страны, обусловленный пандемией нового коронавируса COVID-19, поставил многие предприятия и даже целые отрасли на грань выживания. И если ситуация с заболеваемостью сейчас стабилизировалась, взята под контроль, то в экономике еще, мягко говоря, далеко не «вечер». В то же время события последних месяцев показали, что все произошедшее – это хорошая встряска для всех. И возможность переоценить многое! Кто где-нибудь раньше видел, чтобы новые больницы строились за месяц-полтора? И не только строились, но оснащались всем необходимым оборудованием и укомплектовывались кадрами. А если этот опыт распространить и на другие сферы: сократить сроки проектирования, строительства, поставки оборудования?

Правительством страны в экстренном порядке разработан План восстановления экономики страны стоимостью в 5 трлн руб., реализация которого, по заявлению авторов, должна обеспечить выход к концу восстановительного периода на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень. Уверен, что одной из задач данного плана должно стать радикальное повышение энергоэффективности российской промышленности. А это может быть реализовано только в случае внедрения современных систем отопления промышленных предприятий, прежде всего – крупных производственных цехов, ангаров, депо, складских помещений, ферм и т. д. И при этом имеет непосредственное отношение к здравоохранению, т. к. позволит резко снизить заболеваемость работников данных предприятий в осенне-зимний период.

Сейчас многие вирусологи предрекают вторую волну заболеваемости COVID-19 в октябре-ноябре на фоне сезонной вспышки гриппа и ОРВИ. Так, может быть, вместо того, чтобы вкладывать все новые и новые средства в лечение все новых и новых заболевших, потратить хотя бы часть из них на то, чтобы люди меньше болели: на создание более комфортных условий труда работников промышленности и сельского хозяйства? Если решать данную задачу теми темпами, которыми строились и переоборудовались больницы, налаживался выпуск необходимых медтехники и средств защиты, то до октября еще многое можно успеть…

Свои предложения я сформулировал в виде проекта открытого письма Председателю Правительства России (прилагается), целесообразность направления которого предлагаю обсудить на страницах Вашего журнала.

С уважением,

С. А. Золотаревский, генеральный директор ООО «НПФ «РАСКО»

Журнал ТПА №3(108), 4 июня (в сокращении)