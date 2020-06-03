Колонка редактора в ТПА №3, июнь (проект, без правок корректорами) Что будет с арматурой летом? Встряска или кризис? Прогноз...

Стремительно меняется мир. Кто помнит, что такое брексит? Сейчас другое - ковид-19, опек, самоизоляция, зум, масочный режим, пострадавшие отрасли... Впереди лето - время отпусков, морей и океанов, купаний, путешествий.... Но пока нет заказов, нет зарплат и премий, а есть кредиты и самоизоляция населения . Главное определиться - собирать деньги для летнего отпуска и закрывать все в сентябре-октябре или переформатировать компанию, сокращать работников, искать фрилансеров, вводить цифру. И главное искать новые цепочки поставщиков из новых потребителей и заказчиков - рынок меняется. Что будет летом? Большинство предприятия снизит численность работников, мелкие компании (до 15 работников) начнут закрываться, большие заводы или дробиться на ТД и филиалы, или сократят объем продукции в 2-3 раза из-за отсутствия заказов. Новых больших заказов не будет, ручейки денег (ремонты) станут еще мельче и за каждый рубль надо будет сражаться всеми силами.

Есть мудрость: один пройдешь дальше и сделаешь больше. Не получиться сегодня работать по старому: не надо сейчас огромных коллективов, бригад, цехов, участков и отделов. Удаленная работа показала, что достаточно компактной бригады (1 сварщик и 2 дня в неделю, 2-3 сборщика, 2 испытателя). Все станет точечно и будет востребовано только то, что реально оплачено, а не пылиться в плановом отделе. И отделы ненужные закроют при электронном документообороте. Впереди переформатирование всего производства: от ИТР до уборщицы. Кто это понимает будет летом работать и строить новую структуру предприятия. Выжить сможет тот, кто ОДИН (условно).

Непрозрачность банков, налогов, платежей и их отсрочек - это мутная среда для самых негативных прогнозов. Поэтому прогнозируют дефолт и доллар около 100рублей, сокращение банков, запрет на операции с валютой и др. Торговцы уходят в кэш и май стал очень похож на 90-е годы прошлого века (наличка, бартер, зачет). Банки переполнены деньгами - никто не берет кредиты. Для запуска машиностроения нужны денежные заказы, которые сейчас заморожены почти полностью. Это сотни миллиардов рублей, под которые заводами уже взяты кредиты. Отдать их нереально. Разрезать завод и продать сейчас нет и времени ни средств. Самое худшее - ждать...

Китай без шума открыл все заводы и поставки арматуры растут и по демпинговым ценам. Растет контрафакт и «no name». Европейцы опасаются, что Китай начнет скупать заводы, но при том объеме рынка трубопроводной арматуры в России скорее надо опасаться нашим заводам. Китай шел всегда туда где штуки считают миллионами. Кроме Китая есть интерес к российскому арматуростроению в Индии и Турции, где мы строим АЭС. Уже летом надо искать выход путем создания совместного бизнеса, как это уже сделали несколько арматурных заводов. К концу июня все ограничения снимут, работники заполнят офисы с пустыми столами и компьютерами без сообщений. Никто не знает, что реально делать летом и как работать осенью. Форумы и выставки переносятся на 2021 год. Командировки ограничены. Что будет думать о своей работе специалист, просидев почти три месяца в изоляции? О позитиве и встряске? Не уверен!

Позитивных прогнозов на осень не много. Фанатики и трудоголики от арматуры останутся всегда, мир арматуры будет жить и главное: без задвижки, крана и клапана ни одна стройка не завершится. Без арматуры как и без хлеба прожить невозможно.

Кто победит арматура или вирус со встряской будет решаться эти летом и для нашей победы надо работать все дни и ночи, не жалея себя...

Осень 2020.

Значительный рост неликвидной и «no name» продукции по демпинговым ценам.

Кризис рынка труда на армзаводах и снижение числа квалифицированных рабочих.

Падение объема производства специальной арматуры в 2-3 раза.

Начало слияния и поглощения крупных армзаводов.

Санкт-Петербург, 3 июня