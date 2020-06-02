Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» изготовил 8 затворов обратных поворотных для АЭС «Руппур» (Бангладеш). Всего для машинных залов двух блоков АЭС предприятие поставит 184 единицы клиновых задвижек и обратных затворов высокого и низкого давления.

Затворы обратные поворотные являются изделиями 4 класса безопасности и рассчитаны на работу в условиях повышенных температур и давления: до 300 градусов и 11 МПа соответственно.

В процессе производства затворы проходят визуально-измерительный контроль, сварные швы проверяют методом капиллярной дефектоскопии. Собранные изделия успешно выдержали гидравлические испытания на герметичность запорного органа, а также на прочность. Затворы выдерживали в течение 10 минут под пробным давлением: диаметром 80 мм — 18,4 МПа, диаметром 100 мм — 18,3 МПа.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

АО «АЭМ-технологии», 1 июня