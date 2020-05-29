Благовещенский арматурный завод: создана новая Дирекция завода. ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ – ЗА 120 ДНЕЙ. ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ ТПА, 28 МАЯ 2020 Г.

Какая глобальная цель ставилась при создании новой Дирекции? Есть ли первые успехи?

В самом начале создания Дирекции по техническому развитию мы ставили себе цель создать единый механизм, который внедряет и контролирует все поставленные руководством задачи. Все технические службы, входящие в дирекцию, начиная от отдела главного конструктора до отдела главного сварщика, работают над проектом совместно, дополняя друг друга. Если говорить про глобальную цель, то это сокращение сроков проектирования, разработки и внедрения новой продукции до момента отгрузки заказчику. Сроки всегда являются важным фактором для клиента, а значит, и вдвойне важным для нас. Первыми шагами Дирекции по техническому развитию стали разработка импортозамещающей продукции на высокое давление, решение срочных вопросов по подбору и замене нестандартной арматуры в проектах для обеспечения ввода проектируемых объектов в установленные сроки. Нам есть чем гордиться: от начала проектирования до выпуска готового изделия – 120 дней!

Из каких специалистов состоит Дирекция по техническому сопровождению? Какие высшие учебные заведения они заканчивали?

Состав дирекции молодой, очень перспективные специалисты, подходят к работе с душой. В основном это выпускники УГАТУ – Уфимский государственный авиационный технический университет. УГАТУ – самый престижный вуз Республики, так обычно говорят выпускники авиационного университета. Традиционно этот вуз является «кузницей технических кадров» для завода. Диплом УГАТУ дает необходимые знания и навыки, которые помогают реализовать задумки и пожелания заказчика с максимальной эффективностью для нашего предприятия и с минимальными затратами. Дипломированные специалисты УГАТУ приходят на предприятия с достаточным багажом не только теоретических знаний, но и практического опыта, полученного на таких ведущих предприятиях России, как ОДК-УМПО, АО «Гидравлика». Вчерашним выпускникам доверяют сложные, ответственные участки работы без сомнения в качестве выполненной работы. Все специалисты имеют хорошую возможность карьерного роста на заводе.

Главный упор в деятельности Дирекции – сопровождение серийной продукции и разработка новых видов и типов трубопроводной арматуры. Вопрос: в чем видится изюминка этой работы? Что будет самым сложным?

Деятельность Дирекции по техническому развитию состоит из двух главных частей – сопровождения серийной продукции и разработки новых видов и типов трубопроводной арматуры. Инженеры-технологи, проектировщики, металлурги организовывают оперативное взаимодействие между производством и непосредственно технической Дирекцией. От данного фактора зависят сроки реализации заказов. Самое сложное в работе – это исключить помехи при коммуникациях между службами завода. Задача ДТР – минимизировать искажения в процессе взаимодействия. Все знают, что сейчас практически нет продукции, которую можно назвать типовой, без специальных требований со стороны заказчика. Например, у Газпрома – СТО, у Транснефти – ОТТ, у Роснефти – ЕТТ и т. д. Список технических требований со стороны наших крупных вертикально-интегрированных компаний очень приличный. Срок представления КД в производство и ее актуальность значительно влияют на конечные сроки производства. Основной изюминкой этой работы все-таки является выстраивание цепочек управления внутри Дирекции, выстраивание взаимосвязанных процессов с дирекциями по закупкам, продажам, их синхронизация на всех стадиях.

Как меняется формат взаимодействия главного конструктора и главного технолога завода?

От качества работы конструктора зависит дальнейшая оперативная разработка всей необходимой технологической документации. Службы главного технолога, металлурга, сварщика практически параллельно после выдачи конструкторской документации начинают взаимодействовать. Отрыв одной службы от другой минимален и зависит от сложности проекта. Воплощение идеи в металл стартует после выдачи пакета РКД в производство. ДТР с этого момента берет на себя роль сопровождения. Технологи с этого момента большую часть своего рабочего дня начинают проводить в цехах.

Что впереди? Какие проекты планируются для реализации в ближайшее время?

Дирекция по техническому сопровождению завершила разработку технических условий по расширению видов предохранительной арматуры. В ближайших планах пересмотр в сторону больших диаметров номенклатуры выпускаемой продукции и оптимизации существующих технологических процессов, направленных в первую очередь на снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности нашей продукции. Как пример, внедряются новые автоматизированные типы уплотнительных наплавок, проводится модернизация конструкций трубопроводной арматуры, используются новые технологичные материалы.

Очень надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с наши заказчиками на ведущих выставках нефтегазовой отрасли и рассказать подробно о наших новинках.

По материалам АО ОМК, 28 мая (полный текст в ТПА №3, июнь)