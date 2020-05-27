Сроки ремонтов в ТЭК переносятся на конец мая. Т Плюс 18 мая провел испытания тепловых сетей Ульяновска. Решение о переносе сроков опрессовок согласовано с Администрацией Ульяновска. В районах Левобережья они пройдут по 31 мая.

Гидравлические испытания являются неотъемлемой частью программы по подготовке теплосетевой инфраструктуры города к осенне-зимнему периоду, способствуют поддержанию надежности теплоснабжения в зимнее время. Отметим, что полностью отменить отключение горячей воды пока невозможно. Изношенные городские сети остро нуждаются в проверке состояния, ремонте, а в некоторых случаях – капитальном. Причем, в каждом районе своя ситуация, как со старостью труб, так и с количеством повреждений. Параллельно со стартом опрессовок на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 начнутся ремонтные работы по модернизации оборудования, это сделано специально, чтобы повторно не ограничивать подачу ГВС потребителям. «Мы понимаем, что проведение опрессовок в условиях распространения вирусной инфекции и режима самоизоляции, когда сотни тысяч горожан находятся дома – становится дополнительным испытанием. У многих из нас маленькие дети, пожилые родители и мы не понаслышке знаем, что такое две недели без горячей воды. Но для подготовки энергообъектов к предстоящей зиме мы вынуждены соблюдать определенные сроки», - отметил директор Ульяновского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов. В соответствии с графиком второй этап гидравлических испытаний от ТЭЦ-1 начнется 26 мая.

Сайт СИТАЛ, 26 мая