ИЛЬМА подписала договор эксклюзивной дистрибьюции с австрийским производителем трубопроводной арматуры KLINGER Fluid Control GmbH

ИЛЬМА продолжает активную политику по налаживанию связей с ведущими мировыми производителями продукции для герметизации разъёмных соединений и контроля за технологическими средами. Успешно развиваясь в качестве эксперта по уплотнительной технике, ИЛЬМА является многолетним надёжным партнёром нескольких предприятий международной промышленной группы KLINGER и постоянно расширяет свой ассортимент высококачественными материалами, выпускаемыми под брендами партнёрских компаний. Всего в группу KLINGER входят 50 независимых компаний, имеющих производственные площадки в 18-ти странах мира и представительства в 60-ти странах. Присутствие предприятий группы на всех континентах гарантирует быструю реакцию на потребность локальных рынков, а также обеспечивает высокое качество и стабильность характеристик выпускаемой продукции.

В апреле 2020 года ИЛЬМА заключила договор официальной дистрибьюции с одним из ведущих мировых производителей запорной арматуры – компанией KLINGER Fluid Control GmbH. Завод этого производителя расположен в Австрии в г. Гумпольдскирхен – именно оттуда более 130 лет назад началась история развития группы компаний KLINGER. Основную номенклатуру KLINGER Fluid Control составляют инновационные шаровые краны различных исполнений, завоевавшие признание во всём мире благодаря своей надёжности и герметичности. Это наиболее востребованный тип запорной арматуры, который применяется на трубопроводах высокого давления с самыми разными видами транспортируемой среды. Помимо этого, компания KLINGER Fluid Control выпускает дисковые затворы и запорно-регулирующие клапаны.

Также на заводе в Австрии производятся оригинальные боросиликатные стёкла для смотровых приборов, которые применяются в указателях уровня жидкости многих мировых производителей оборудования. Благодаря строгому контролю состава сырья и химической стойкости продукции к воздействию кислот, щелочей и пара, а также за счёт применения оригинальных уплотнительных, амортизирующих и защитных элементов, оригинальные стёкла KLINGER отличаются стабильностью характеристик и долгим сроком службы. Оборудование KLINGER применяется во многих отраслях промышленности – нефтегазовой отрасли, большой энергетике, в тепло- и газоснабжении, химической и нефтехимической сферах, целлюлозо-бумажной промышленности, фармацевтической, пищевой и других отраслях.

ИЛЬМА будет единственным официальным поставщиком трубопроводной арматуры, выпускаемой KLINGER Fluid Control на территории России и стран Таможенного союза. Всё оборудование соответствует российским и международным стандартам качества, что подтверждается соответствующими сертификатами. Информацию о технических характеристиках, стоимости и сроках поставки оборудования можно получить по email ilma@ilma-sealing.com или тел. (812) 326-60-18.

ООО ИЛЬМА, 25 мая