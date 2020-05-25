НОВОЕ! ВМЕСТО ПЕРЕНОСА ВЫСТАВОК НА 2021 УХОД В ONLINE ЛЕТОМ 2020!

Сложная ситуация, в которой оказалась экономика страны из-за развития пандемии и предпринятых мер (карантин, приостановка строительства), отразилась также на металлоиндустрии. Однако заводы металлоконструкций и другой металлопродукции для строительства в новых условиях осуществляли производство и поставки на стратегически значимые объекты. Предприятия принимали активное участие в проектах строительства быстровозводимых медицинских центров и сопутствующей инфраструктуры, применяя при этом новые технологии и металлопродукцию. Дальнейшие перспективы рынка металлостроительства и ожидания его участников связаны с возобновлением строительных работ и реализацией нацпроектов. Понимая важность обсуждения ситуации в отрасли, установления новых контактов и увеличения объемов реализации продукции, компания «Металл-Экспо» запланировала онлайн-мероприятия в даты проведения выставки.

Помимо деловой онлайн-программы участники будут иметь возможность презентовать свою продукцию и технологии широкой интернет-аудитории выставки «Металлоконструкции». На сайте выставки будут созданы персональные страницы, где экспоненты смогут разместить информацию о компании, презентации, рекламные буклеты и прайс-листы, ссылки на информационные страницы сайтов, а также видеоматериалы, демонстрирующие оборудование, реализованные проекты или текущие работы на объекте. Лучшие ролики будут транслироваться на главной странице сайта с возможностью перехода на персональную страницу компании-участницы. Дирекция «Металл-Экспо», обладая многолетним опытом и значительной клиентской базой, проводит кампанию по привлечению участников проекта. Широкое освещение всех мероприятий и проекта в целом будет обеспечивать специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт» и другие информационные партнеры выставки.

В рамках интернет-проекта запланировано проведение онлайн-конференций и круглых столов, участие в которых смогут принять все посетители сайта, используя систему сквозной регистрации. В программу могут быть включены вебинары участников и другие онлайн-мероприятия — это позволит компаниям расширить охват целевой аудитории. Подробная информация о мероприятиях, времени их проведения и составе спикеров — в разделе «План мероприятий» на сате www.mc-expo.ru.

Традиционно в период проведения выставки подведут итоги Всероссийского конкурса на лучшие решения применения стали и алюминия в строительстве «СИЛА МЕТАЛЛА». Представленные конкурсные работы и проекты победителей конкурса будут опубликованы на официальном сайте выставки «Металлоконструкции». Голосование за «Приз зрительских симпатий» пройдет с 9 по 11 июня на сайте выставки.

ДЕПО-МАГАЗИН, 24 МАЯ