Анонс журнала ТПА №3. Энциклопедия ТПА.

РАЗНОВИДНОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

232 предохранительный грузовой клапан: Клапан, в котором силой, противодействующей силе давления рабочей среды на запирающий элемент, является сила тяжести груза

233 предохранительный двухседельный клапан (Нрк. предохранительный двойной клапан): Клапан, в котором расчётное проходное сечение образовано двумя параллельно работающими затворами, расположенными на параллельных осях

234 предохранительный клапан импульсный: Клапан, предназначенный для управления главным предохранительным клапаном

235 предохранительный малоподъёмный клапан: Предохранительный клапан, у которого ход запирающего элемента не превышает 1/20 от наименьшего диаметра седла

236 предохранительный среднеподъёмный клапан: Клапан, у которого полный ход запирающего элемента составляет от 1/20 до 1/4 от наименьшего диаметра седла

237 предохранительный полноподъёмный клапан: Предохранительный клапан, у которого ход запирающего элемента составляет 1/4 и более от наименьшего диаметра седла

238 предохранительный пружинный клапан: Предохранительный клапан, в котором усилие, противодействующее воздействию рабочей среды на запирающий элемент, создается пружиной

239 предохранительный клапан прямого действия: Предохранительный клапан, работающий только от энергии рабочей среды, непосредственно воздействующей на запирающий элемент или другой чувствительный элемент, и не имеющий вспомогательных устройств, управляющих клапаном при его работе в автоматическом режиме

240 предохранительный клапан непрямого действия (главный предохранительный клапан): Предохранительный клапан, для управления которым используется импульсный клапан или вспомогательная энергия

241 предохранительный поршневой клапан: Предохранительный клапан прямого действия, у которого чувствительным элементом, воспринимающим воздействие давления рабочей среды, является связанный с запирающим элементом поршень

242 предохранительный двухпозиционный клапан (Нрк. предохранительный клапан двухпозиционного действия): Предохранительный клапан, запирающий элемент которого в процессе функционирования имеет только два положения – полностью закрыт при давлении настройки, и полностью открыт при возрастании давления свыше давления начала открытия до давления полного открытия

243 предохранительный пропорциональный клапан (Нрк. предохранительный клапан пропорционального действия, сбросной клапан): Предохранительный клапан, запирающий элемент которого открывается пропорционально возрастанию давления рабочей среды

244 предохранительный рычажно-грузовой клапан: Предохранительный клапан, в котором усилие, противодействующее воздействию рабочей среды на запирающий элемент, создаётся грузом, закреплённым на рычаге

245 предохранительный рычажно-пружинный клапан: Предохранительный пружинный клапан, в котором пружина расположена не по оси запирающего элемента, а усилие от неё передается при помощи рычажного механизма

246 предохранительный клапан с газовой камерой: Предохранительный клапан, в котором усилие, противодействующее воздействию рабочей среды на запирающий элемент, создаётся давлением сжатого газа, действующим через мембрану, сильфон или поршень на запирающий элемент

247 предохранительный клапан с мембранным чувствительным элементом (предохранительный мембранный клапан): Предохранительный клапан, в котором чувствительным элементом, воспринимающим воздействие давления рабочей среды, является связанная с запирающим элементом мембрана

248 предохранительный сильфонный клапан: Предохранительный клапан, в котором для герметизации штока относительно окружающей среды, а также в качестве чувствительного или силового элемента используется сильфон

249 предохранительный клапан с подрывом: Предохранительный клапан, имеющий устройство для пробного срабатывания (подрыва) при давлении настройки Рн или ниже

250 предохранительный клапан, срабатывающий от температуры: Предохранительный клапан, чувствительный элемент которого при повышении температуры рабочей среды в защищаемом объекте перемещает запирающий элемент для сброса рабочей среды и снижения температуры

251 импульсно-предохранительное устройство (ИПУ): Предохранительная арматура, состоящая из взаимодействующих главной и импульсной арматуры

252 мембранно-разрывное устройство (МРУ): Предохранительная арматура разового действия, состоящая из разрывной предохранительной мембраны и узла её крепления в сборе с другими элементами, обеспечивающая необходимый сброс рабочей среды при давлении срабатывания

П р и м е ч а н и е – В зависимости от вида действия МРУ может быть разрывным, срезным, ломающимся, с принудительным разрушением (с подвижным или неподвижным элементом разрушения) и др.

253 мембранно-предохранительное устройство (МПУ): Предохранительная арматура, состоящая из мембранно-разрывного устройства и предохранительного клапана

254 блок предохранительных клапанов (Нрк. предохранительный блок): Предохранительное устройство, состоящее из двух предохранительных клапанов и переключающего устройства в виде трёхходовой арматуры, обеспечивающей постоянное соединение защищаемого оборудования с одним из предохранительных клапанов

Журнал ТПА №3(108), 2020 (готовится к печати