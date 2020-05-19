Анонс журнала ТПА №3. Энциклопедия ТПА.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ ФУНКЦИИ И СПОСОБУ УПРАВЛЕНИЯ

214 регулирование параметров рабочей среды: Изменение параметров рабочей среды в соответствии с заданной программой посредством изменения расхода или проходного сечения

215 поддержание параметров рабочей среды: Сохранение значений параметров рабочей среды в заданном диапазоне посредством изменения расхода или проходного сечения

216 регулирующая арматура с автоматическим управлением: Регулирующая арматура, у которой управление потоком рабочей среды происходит посредством воздействия на исполнительный механизм (привод) управляющей среды или командного сигнала от приборов автоматической системы регулирования

217 регулирующая арматура с основным или дополнительным ручным управлением: Регулирующая арматура, у которой управление потоком рабочей среды происходит путём непосредственного или дистанционного воздействия человека на исполнительный механизм (привод)

218 регулятор (Нрк. редуктор):

1) Регулирующая арматура, управляемая автоматически воздействием рабочей среды на регулирующий или чувствительный элемент

2) Арматура, автоматически понижающая давление до более низкого значения

219 регулятор прямого действия: Регулятор, работающий от энергии рабочей среды без использования вспомогательных устройств (импульсных механизмов и др.)

220 регулятор непрямого действия (Нрк. регулятор косвенного действия): Регулятор, работающий от энергии рабочей среды с использованием вспомогательных устройств (импульсных механизмов)

221 регулятор давления: Регулирующая арматура, предназначенная для поддержания давления рабочей среды в заданном диапазоне

222 регулятор давления «до себя»: Регулирующая арматура, поддерживающая давление рабочей среды в заданном диапазоне на участке или в контуре системы, расположенной до регулятора

223 регулятор давления «после себя»: Регулирующая арматура, поддерживающая давление рабочей среды в заданном диапазоне на участке или в контуре системы, расположенной после регулятора

224 регулятор давления квартирный: Регулирующая арматура давления «после себя», предназначенная для установки в системе водоснабжения квартир с целью ограничения и стабилизации давления воды при её потреблении, а также герметичного перекрытия магистрали воды при отсутствии потребления

225 регулятор перепада давления: Регулирующая арматура, поддерживающая перепад давления на гидравлических сопротивлениях и участках систем (например, расходомерных шайбах, байпасах насосов и т.д.) в заданном диапазоне

226 регулятор расхода: Регулирующая арматура, предназначенная для стабилизации расхода в различных технологических системах

227 регулятор температуры: Регулирующая арматура, поддерживающая температуру рабочей среды в помещении, сосуде, ёмкости или в трубопроводе

228 регулятор уровня: Регулирующая арматура, поддерживающая уровень жидкости в сосуде или ёмкости

229 регулятор перепада давления и расхода комбинированный: Регулирующая арматура, поддерживающая перепад давления или расход с приоритетом по большей величине входного сигнала

230 регулятор перепада давления, расхода и температуры комбинированный: Регулирующая арматура, поддерживающая перепад давления, расход или температуру с приоритетом по большей величине входного сигнала

231 регулятор перепада давления и расхода комбинированный с дополнительным электрическим приводом: Регулирующая арматура, поддерживающая перепад давления или расход с приоритетом по большей величине входного сигнала с включением электропривода, при необходимости

Журнал ТПА №3(108), 2020 (готовится к печати)