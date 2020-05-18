Продолжаем публиковать энциклопедию терминов по трубопроводной арматуре.

РАЗНОВИДНОСТИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-СМЕСИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

КЛАПАНЫ

199 дыхательный клапан (впускной, выпускной): Клапан, предназначенный для герметизации газового, воздушного или парового пространства ёмкостей, а также для поддержания давления в этом пространстве в заданных пределах, близких к атмосферному давлению

200 клапан избыточного давления: Клапан, открытие которого осуществляется под действием усилия, создаваемого избыточным давлением

201 распределительный клапан (Нрк. распределитель): Клапан, предназначенный для распределения потока рабочей среды по определённым направлениям

202 регулирующий двухседельный клапан: Регулирующий клапан, проходное сечение которого образовано двумя параллельно работающими затворами, расположенными на одной оси

203 регулирующий клеточный клапан: Клапан, затвор которого выполнен в виде неподвижной детали (клетки) с профилированными отверстиями для пропуска рабочей среды и плунжера, который перемещается внутри клетки и изменяет суммарную площадь открытых сечений этих отверстий

204 регулирующий многоступенчатый клапан: Регулирующий клапан, проходное сечение которого образовано двумя или более последовательно расположенными затворами, расположенными на одной оси

205 регулирующий нормально-закрытый клапан (регулирующий клапан НЗ): Регулирующий клапан, в котором при отсутствии энергии внешнего источника затвор закрыт

206 регулирующий нормально-открытый клапан (регулирующий клапан НО): Регулирующий клапан, в котором при отсутствии энергии внешнего источника затвор открыт

207 регулирующий односедельный клапан: Регулирующий клапан, проходное сечение которого образовано одним затвором

208 регулирующий разделительный клапан: Регулирующий клапан, в котором один поток рабочей среды разделяется на два регулируемых потока

209 смесительный клапан: Клапан, предназначенный для смешения потоков двух и более различных по параметрам и (или) свойствам сред

210 терморегулирующий клапан: Регулирующий клапан, управляемый термочувствительным исполнительным механизмом, реагирующим на изменения температуры контролируемого объекта, и предназначенный для поддержания заданной температуры объекта

211 игольчатый клапан: Клапан, у которого регулирующий элемент выполнен в виде узкого конуса для возможности запирания и регулирования расхода рабочей среды

212 редукционный клапан (Нрк. дроссельный клапан): Клапан, предназначенный для снижения (редуцирования) рабочего давления в системе за счёт увеличения его гидравлического сопротивления

213 перепускной клапан: Клапан, предназначенный для периодического снижения давления в трубопроводе и оборудовании «до себя» в случае его превышения сверх установленного значения

Журнал ТПА №3(108), 2020 (готовится к печати)