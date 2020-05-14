Режим работы Московской копании НПФ «РАСКО» и порядок отгрузки продукции покупателям с 12 мая по 15 мая 2020 г.

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ в действующей редакции (от 07 мая 2020 г. № 55-УМ) ООО «НПФ «РАСКО» в период с 12 мая по 15 мая сохраняет ограничения на посещение гражданами / потребителями / заказчиками своего офиса и отгрузки продукции непосредственно со склада компании. В данный период отгрузки по заказам потребителей будут производиться в полном объеме через Транспортные компании с предварительным оформлением отгрузочных документов. (Отправка по Москве может быть осуществлена через ТК «СДЭК»). Офис компании продолжает полноценно функционировать в режиме «удаленной работы», все сотрудники имеют доступ к своим компьютерам и находятся на связи, оперативно реагируя на все поступающие запросы. (!) С 18 мая до особого распоряжения оформление отгрузочных документов, отгрузки в Транспортные компании и получение заказанной в ООО «НПФ «РАСКО» продукции в ближайшее время будет производиться по следующему графику:

· Понедельник (весь день) и Вторник (строго до 14:00 (!)) ‒ прием скан-копий доверенностей по электронной почте info@packo.ru и 9701683@list.ru для последующего оформления отгрузочных документов и для получения продукции «самовывозом» на складе НПФ «РАСКО» по адресу: Москва, МИТИНО, ул. Барышиха, дом 57Б;

· Среда (с 09:00 до 15:00) ‒ выдача продукции «самовывозом» на складе НПФ «РАСКО»*;

* Просим обратить внимание, что выдача продукции будет производиться только представителям организаций, которым предварительно оформлены отгрузочные документы, строго по очереди. Представители компаний будут приглашаться на склад по одному. Наличие оригинала доверенности обязательно! Учитывая возможность наличия очереди, просим приезжать на склад за продукцией заранее, отдавать предпочтение варианту доставки через Транспортные компании.

· Понедельник и Четверг ‒ оформление документов для отправки продукции через ТК;

· Вторник и Пятница ‒ отгрузка продукции, отправляемой через Транспортные компании.

(!!) ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что не отраженные в данном графике варианты отгрузок и получения продукции будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

(!!!) Убедительная просьба ‒ при посещении склада компании НПФ «РАСКО» соблюдать установленные Указом Мэра Москвы санитарно-эпидемиологические правила:

· социальная дистанция – не менее 1,5‒2 м;

· наличие у посетителей медицинских масок и перчаток ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Приём и обработка заявок всё это время будут производиться в полном объеме.

Мы продолжаем осуществлять поставки необходимого Вам оборудования, как и прежде, в самые сжатые сроки и по минимальным ценам. Обратиться в ООО «НПФ «РАСКО» можно любым удобным для Вас способом: через наш сайт https://packo.ru, по электронной почте, через социальные сети и мессенджеры. Связаться непосредственно с необходимым Вам специалистом Вы можете, ознакомившись с информацией в разделе нашего сайта Контакты/Сотрудники: https://packo.ru/kontakty/sotrudniki

Чтобы направить или обсудить новый заказ достаточно оставить заявку, (указав необходимые технические параметры и реквизиты Вашей компании), на нашем сайте https://packo.ru или направить на адрес: info@packo.ru.

Отгрузочные документы могут быть отправлены в Ваш адрес и согласованы с Вашей стороны посредством системы электронного документооборота «Контур.Диадок». Для получателя документов это просто, удобно, безопасно и абсолютно бесплатно! Для начала обмена электронными документами просим связаться с нами по электронной почте sanina@packo.ru (финансовый директор Санина Елена Сергеевна) с указанием наименования и ИНН Вашей организации.

НПФ РАСКО, 12 мая