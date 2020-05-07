Дневник главного редактора
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ МАЙСКОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА ТПА (по состоянию на 6 мая). ДЕДЛАЙН - 1 ИЮНЯ. РАССЫЛКА ТИРАЖА С 8 ИЮНЯ

07 мая, 2020 9

ПОЛЬША. FABRYKA ARMATUR „GŁUCHOŁAZY” S. A. ВОШЕЛ В СОСТАВ ZETKAMA sp. z o.o.,

 

БЕЛАРУСЬ. Литейное производство «ТЕРМОБРЕСТ»,

 

КИТАЙ. Репортаж журнала ТПА из Пекина о состоянии отрасли машиностроения после пандемии,

 

ЧЕХИЯ. Арматурная компания ABO Valve s.r.o.:производство затворов, шиберных задвижек, шаровых кранов и приводов,

 

ЛУГАНСК. Новинки продукции ЛЗТА МАРШАЛ В 2020 ГОДУ,

 

СПЛАВЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПЛАВОВ ДЛЯ АРМАТУРЫ. КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ВЕСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 

ОБОРУДОВАНИЕ И КИП. КОМПАНИЯ ИЛЬМА СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ СТЕКОЛ KLINGER®,

 

ВИДЫ И ТИПЫ АРМАТУРЫ. ТПА – ЭНЦИКЛОПЕДИЯ,

 

ВЫБОР АРМАТУРЫ. О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА УПРАВЛЯЕМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ВЫБОРЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ,

 

ЛИТЬЕ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ТРУБОПРОВОДОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ,

 

НПФ «РАСКО» - НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ В 2020 ГОДУ,

 

ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВА. КУРГАНСКАЯ НПФ «МКТ-АСДМ» РАЗРАБОТАЛА НОВУЮ АРМАТУРУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DN 50, 80, 100 ММ, PN 70 МПА И 105 МПА

 

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ.УПРАВЛЕНИЕ ХОДОМ И СКОРОСТЬЮ ПЕРЕКЛАДКИ КЛАПАННЫХ АГРЕГАТОВ ПРИ ПОМОЩИ РЫЧАЖНЫХ ПЛУНЖЕРНО-КЛАПАННЫХ МЕХАНИЗМОВ

 

СТАНДАРТЫ И НТД. СТАНДАРТ ЦКБА. ПРОЕКТ. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

 

ТПА – КОНСУЛЬТАЦИЯ

 

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ. Обзор предохранительной и регулирующей арматуры

 

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА. ОБ УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

 

ОЧЕРКИ ПО НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

 

Источник: МЦ ТПА, 7 мая


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