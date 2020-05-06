РОСТЕХ В АРМАТУРЕ. Уфимское агрегатное ПО Холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех расширило линейку взрывозащищенных сейсмостойких электродвигателей для электроприводов задвижек магистральных нефтепроводов

Электродвигатель АИМ-А112 прошел необходимую сертификацию на соответствие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 012/2011. В линейке АО «УАПО» три серии изделий АИМ с разными модификациями. Их основное применение — привод задвижек магистральных нефтепроводов и регулирование подачи нефти и газа по магистралям. Новая версия отличается повышенной мощностью, от 5,5 до 7,5 кВт, что позволяет устанавливать их на более мощные задвижки запорной арматуры нефтяных и газовых магистралей. АИМ А-112 может применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса и в тех зонах, где есть опасность сейсмической активности величиной до 10 баллов. «На сегодняшний день на российском рынке взрывозащищенных электродвигателей в сегменте от 0,37 кВт до 7,5 доля нашей продукции составляет примерно 30%. В наших планах эту цифру поэтапно увеличивать. Расширение линейки электродвигателей серии АИМ — это еще один шаг в развитии отечественного машиностроения и замещения иностранных аналогов современными российскими конструкторскими разработками, —отметилгенеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. — Расширение номенклатуры выпускаемой продукции для нефтегазовой отрасли является одним из важнейших направлений по выполнению задачи президента страны по диверсификации производства. Электродвигатели серии АИМ-А состоят на 99,9% из отечественных комплектующих, благодаря чему они стали конкурентноспособными на российском рынке в рамках программы импортозамещения».

Сайт ТЕХНОДИНАМИКА, РОСТЕХ, 29 АПРЕЛЯ