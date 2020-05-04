ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО "СПЗ" К СОТРУДНИКАМ. САРАНСК, 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Уважаемые приборостроители!

Конец апреля — это всегда предпраздничная суета. Из года в год мы храним традицию отмечать всеми любимые и дорогие сердцу каждого россиянина майские праздники — весенний праздник труда 1 Мая, и главный праздник нашей страны День Победы! Мы готовимся к шествиям и парадам, собираемся целыми семьями, чтобы встретить их вместе.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но мы помним, какой ценой досталась нашему народу, нашим отцам и дедам Великая Победа. Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших нашу Родину, право людей на жизнь. Мы говорим им спасибо за все то, что они сделали для будущих поколений, спасибо за Победу и за свободу. Мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, великую страну! Наш гражданский долг – окружить вниманием и заботой ветеранов. А ещё важнее – передать по наследству память об этом святом дне и беспощадной войне подрастающему поколению.

Однако сегодня весь мир столкнулся с новым испытанием. Повсеместно открыт «невидимый фронт» борьбы с коронавирусом. И новая инфекция диктует нам условия, в которых мы вынуждены ограничивать свои передвижения и контакты, чтобы не подвергать угрозе жизни и здоровье своих близких, жизни и здоровье старшего поколения.

Мы надели маски и перчатки и не выходим из дома без необходимости. Мы верим, что скоро все это закончится. Но пока мы не имеем права подвергать друг друга опасности и нарушать самоизоляцию. Даже в праздник. Даже в Юбилей Победы.

Понимаю, многим из нас слово «самоизоляция» уже набило оскомину. Но очень важно именно в это время, когда все мы привыкли собираться с родными и близкими, выходить на праздничные шествия и на салют, выезжать за город — быть благоразумными, удержаться от лишних контактов, не сделать ошибку, которая может стоить и здоровья, и даже жизни. Кто-то скажет, что это просто слова, кто-то подумает «со мной этого не случится». Но сегодня в нашей жизни не должно быть самонадеянности. Статистику заболеваемости в Мордовии ежедневно пополняют десятки новых случаев, «кривая» растет, и коронавирус распространяется не только в Саранске и Рузаевке, инфекция есть и в сельской местности, во всех районах республики. Это сегодняшняя реальность и мы не можем от нее отмахнуться.

Поэтому я призываю вас в эти майские дни минимизировать ваши контакты. А в праздничных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Великой Победы, принимать участие дистанционно, тем более, что многие акции перешли в интернет-пространство.

Уважаемые приборостроители! Желаю Вам и вашим близким здоровья, оптимизма и благоразумного терпения! Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни ветеранам. Всем нам желаю, чтобы в наших домах всегда были мир, добро, счастье и благополучие!

Вместе мы все переживем и со всем справимся! С Днём Победы! С Днём Весны и труда! С уважением, И.В. Егоров, генеральный директор, ПАО «Саранский приборостроительный завод»

Сайт ПАО СПЗ, 30 апреля