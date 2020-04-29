После пандемии новые цены. Рост неизбежен. Повышение цен на полипропиленовые трубы и фитинги Pro Aqua

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о повышении цен на полипропиленовые трубы и фитинги для систем водоснабжения и отопления, которые производит российский завод «ПРО АКВА». Стоимость продукции изменится с 13 мая 2020 года. В ближайшие две недели вы сможете приобрести ПП-Р трубы и фитинги по старым ценам. Основной причиной повышения стоимости напорного полипропилена Pro Aqua стало подорожание импортного сырья и комплектующих, которые используются при производстве полипропиленовых трубопроводов. В сложившихся условиях компания «Эго Инжиниринг» была вынуждена повысить цены на полипропиленовые трубы и фитинги, выпускаемые под брендами Pro Aqua. Оформить покупку полипропиленовых труб и фитингов Pro Aqua можно, сделав заказ в нашем интернет-магазине, или, отправив заявку вашему персональному менеджеру.

Сайт Эго Инжиниринг, 28 апреля